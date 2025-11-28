Συνομιλία μέσω τηλεφώνου είχαν την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ομόλογος του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, αποκάλυψαν οι New York Times.

Συζήτησαν ενδεχόμενη συνάντηση;

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι δύο τους συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι εδώ και εβδομάδες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί δημιουργώντας έναν κλοιό γύρω από την χώρα και οι απειλές για πλήγματα ή κάποια επιχείρηση με πρόφαση τον πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών είναι συνεχείς.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για μια τέτοια συνάντηση, η οποία —εάν συνέβαινε— θα ήταν η πρώτη μεταξύ του αυταρχικού ηγέτη της Βενεζουέλας και ενός Αμερικανού προέδρου.

Η ένταση στην περιοχή ανεβαίνει παρά ταύτα

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιγράψει τον Μαδούρο ως απονομιμοποιημένο ηγέτη, ο οποίος είναι επικεφαλής ενός καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών που είναι γνωστό ως Cartel de los Soles (Καρτέλ των Ήλιων), κάτι που αρνείται η κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Μάλιστα σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων το συγκεκριμένο καρτέλ δεν υπάρχει καν, αλλά είναι απλά ένας όρος που χρησιμοποιούσε η αντιπολίτευση για να περιγράψει την διεφθαρμένη φύση της εξουσίας στη Βενεζουέλα.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ βομβαρδίζει φερόμενα «ναρκοπλοία» που προέρχονται από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, μια πρακτική που Δημοκρατικοί, ακαδημαϊκοί και ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει ως εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του ότι θα ξεκινήσει πλήγματα εναντίον και χερσαίων στόχων. «Η ξηρά είναι πιο εύκολη, αλλά αυτό θα αρχίσει πολύ σύντομα», ανέφερε στους δημοσιογράφους.