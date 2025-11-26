Σε σόου, αλλά και σε εκτόξευση εκατέρωθεν απειλών, προχώρησαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο ομόλογός του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, καθώς η ένταση στην Καραϊβική ανεβαίνει αδιάκοπα το τελευταίο διάστημα και όλες οι πλευρές εμφανίζονται να προετοιμάζονται για κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Σόου από Μαδούρο

Οι εικόνες από το Καράκας με τον Μαδούρο να φοράει σε συγκέντρωση στολή παραλλαγής, ενώ κραδαίνει το σπαθί του ήρωα της απελευθέρωσης της Βενεζουέλας Σιμόν Μπολιβάρ έκαναν το γύρο του κόσμου.

Στην ομιλία του κατά την διάρκεια της κατά τα φαινόμενα φαντασμαγορικής συγκέντρωσης, ο Μαδούρο υποστήριξε ότι η υπεράσπιση της πατρίδας «είναι ιστορικό καθήκον» και συμπλήρωσε πως: «Πρέπει να είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό αυτής της ευλογημένης γης από κάθε λογής ιμπεριαλιστική απειλή ή επίθεση, από όπου κι αν προέρχεται. Ορκίζομαι ενώπιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ότι θα δώσω τα πάντα για τη νίκη της Βενεζουέλας, για να προστατεύσω τον ουρανό, τα βουνά και τις πεδιάδες της».

Απειλές Τραμπ

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, παρότι απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι στόχος της ανάπτυξης των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είναι η ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, υποστήριξε -με ρητορική κινηματογραφικής ταινίας- πως «τα πράγματα μπορούν να γίνουν με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Σε δηλώσεις του μέσα στο το Air Force One, καθώς κατευθυνόταν στην Φλόριντα, ο Τραμπ απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων ανέφερε πως: «Δεν πρόκειται να σας πω ποιος είναι ο στόχος. Μάλλον θα έπρεπε να ξέρετε ήδη ποιος είναι αυτός. Αν μπορούμε να σώσουμε ζωές, αν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα με τον εύκολο τρόπο, καλώς. Και αν πρέπει να τα κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο, πάλι καλώς». Η αναφορά στον «εύκολο τρόπο» εκτιμάται ότι παραπέμπει σε μια πιθανή επαφή μεταξύ του προέδρου Τραμπ με τον Μαδούρο, κάτι που συζητείται εδώ και καιρό.

Η επίσημη εξήγηση

Επισήμως, η τεράστια ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων στη Θάλασσα της Καραϊβικής αποτελεί μέρος της προσπάθειας των ΗΠΑ να διαλύσουν τους λατινοαμερικανούς εμπόρους ναρκωτικών που «πλημμυρίζουν» τις ΗΠΑ με ναρκωτικά. Η Ουάσινγκτον έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται ενός ναρκο-«καρτέλ» – του Cartel de los Soles, το οποίο μάλιστα αυτή την εβδομάδα χαρακτηρίστηκε ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Το ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η οργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους ειδικούς, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.