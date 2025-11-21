Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν εγκαταλείψει την επικράτεια προκειμένου να πάει να παραλάβει το βραβείο.

Η κ. Ματσάδο, η οποία δηλώνει πως κρύβεται στη Βενεζουέλα, έχει εκφράσει την πρόθεσή της να πάει στη Νορβηγία για να λάβει το βραβείο Νόμπελ.

«Αν έβγαινε από την επικράτεια της Βενεζουέλας ενώ εκκρεμούν ποινικές έρευνες σε βάρος της, θα θεωρείτο φυγόδικη», σημείωσε ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, θυμίζοντας ότι η κ. Ματσάδο αντιμετωπίζει έρευνες για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία».

Ανέφερε ακόμη ότι «πάνω από 100 μισθοφόροι», πρόσωπα «30 και πλέον εθνικοτήτων», που «συνδέονται με τη CIA», διώκονται επίσης από την εισαγγελία της Βενεζουέλας.

Η διαμάχη με τον Μαδούρο

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο καταγγέλλει ότι ο Νικολάς Μαδούρο «έκλεψε» τις εκλογές του 2024, όταν εξελέγη στο κορυφαίο αξίωμα της Βενεζουέλας για τρίτη συναπτή θητεία έξι ετών.

Οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους, συμπεριλαμβανομένων αρκετών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική, δεν αναγνωρίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα του 2024.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο στα μέσα Οκτωβρίου, η κ. Ματσάδο δήλωνε πεπεισμένη ότι ο πρόεδρος Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία «με ή χωρίς διαπραγμάτευση».