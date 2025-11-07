Δύο δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου έχουν ρίξει άγκυρα στα ανοιχτά στις δύο άκρες της Διώρυγας του Σουέζ, κάτι που οι ειδικοί ερμηνεύουν ως ένδειξη της δυσκολίας που αντιμετωπίζει η Μόσχα στην πώληση του πετρελαίου της μετά από την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων από τη Δύση τον περασμένο μήνα.

Τα πλοία Sikar και Monte 1 φόρτωσαν πετρέλαιο στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική στις αρχές Οκτωβρίου, όμως παραμένουν αγκυροβολημένα κοντά στη διώρυγα για πάνω από μια εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης από την LSEG και την OilX.

«Δαγκώνουν» οι κυρώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας, με στόχο να πιέσουν τη Μόσχα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Τα τελευταία μέτρα των ΗΠΑ στοχεύουν για πρώτη φορά τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τη Rosneft και τη Lukoil. Μαζί, οι δύο εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα, το ρωσικό αργό πετρέλαιο διαπραγματεύεται στην Ασία με τη μεγαλύτερη έκπτωση έναντι του Brent για ένα χρόνο, με τις ινδικές και κινεζικές εταιρείες διύλισης να περιορίζουν τις αγορές τους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Άγνωστο τι θα γίνει με τα πλοία

Σύμφωνα με την OilX και την LSEG, το Sikar, το οποίο φορτώθηκε στις 6 Οκτωβρίου, σταμάτησε στη Μεσόγειο κοντά στην είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ στις 24 Οκτωβρίου και παραμένει αγκυροβολημένο από τότε. Ο προορισμός του είναι το Πορτ Σάιντ. Το Monte 1, το οποίο φορτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την LSEG, πέρασε από τη διώρυγα στις 30 Οκτωβρίου και βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει ούτε τον προμηθευτή, αλλά ούτε και τον πωλητή του πετρελαίου που μετέφεραν τα πλοία. Και τα δύο δεξαμενόπλοια φέρουν τη σημαία της Γκάμπια. Το Sikar διαχειρίζεται η Glory Shipping HK Ltd, ενώ το Monte 1 διαχειρίζεται η Mariam Ship Management Service. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με κανέναν από τους διαχειριστές των πλοίων. Η αγκυροβόληση των πλοίων υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση στην γραμμή τροφοδοσίας και εμπορίου στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, καθώς οι κυρώσεις αποθαρρύνουν όλο και περισσότερο τους αγοραστές και περιπλέκουν τις διαδρομές παράδοσης. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακολουθεί για τα πλοία αυτά.