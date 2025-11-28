Δεξαμενόπλοιο του «σκιώδη» στόλου μεταφοράς πετρελαίου της Ρωσίας δέχθηκε πλήγμα εν πλω και κινδυνεύει να βυθιστεί ανοιχτά της Τουρκίας στην Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία.

Χωρίς φορτίο το τάνκερ, πιθανόν έπεσε σε νάρκη

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα κατεγράφη έκρηξη στο τάνκερ Kairos και στη συνέχεια εκδηλώθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Το τάνκερ έπλεε χωρίς φορτίο περίπου 50 ναυτικά μίλια βόρεια των Στενών του Βοσπόρου. Με βάση πηγές των πρακτορείων το πλοίο πιθανότατα χτύπησε σε νάρκη.

Οι τουρκικές αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αποστέλλοντας ρυμουλκά και σκάφη της ακτοφυλακής για να παράσχουν βοήθεια, όπως αναφέρει ο πράκτορας σε σχετικό σημείωμα.

Το Kairos, τύπου Suezmax, τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, όχι όμως από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, το προηγούμενο ταξίδι του ήταν από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίισκ προς το Παραντίπ της Ινδίας. Μετέφερε ρωσικό αργό και κατευθυνόταν πίσω στο ρωσικό λιμάνι για νέο φορτίο.