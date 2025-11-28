Την απογοήτευσή της δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού καταθέτοντας σήμερα στη δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου 2023 συγκρούσθηκε στα Τέμπη με την επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη οπότε και βρήκαν τραγικό θάνατο 57 συμπολίτες μας, οι περισσότεροι από τους οποίους νέα παιδιά.

Η Μαρία Καρυστιανού καταθέτοντας στο δικαστήριο είπε ότι σήμερα έπρεπε να δικάζεται ο εφέτης ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης και ότι δεν περιμένει τίποτα από την ελληνική δικαιοσύνη.

«Ο Μπακαΐμης είναι ο πρώτος που έβαλε χέρι στα βίντεο»

«Η πραγματική δίκη όμως σήμερα έπρεπε να αφορούσε τον κ. Μπακαΐμης γιατί είναι ο πρώτος που έβαλε χέρι στα βίντεο, στις 14 Μαρτίου. Παρέλαβε και κατέσχεσε όλο το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο στη συνέχεια τον Μάιο ζήτησε από τον κ. Τερεζάκη ξανά τα βίντεο. Τέτοια κοροΐδία», ανέφερε η κ. Καρυστιανού και κατέληξε, «εγώ δεν περιμένω τίποτα από τη δικαιοσύνη την ελληνική, το έχω πει. Απλά είμαι υποχρεωμένη να συμμετέχω στον βαθμό που συμμετέχω και φυσικά να συνεχίσουμε όλοι τον αγώνα μας βγάζοντας μπροστά όλες τις αποδείξεις που έχουμε».

Η δίκη διενεργείται σε φορτισμένο κλίμα και ξεκίνησε σήμερα, 28 Νοεμβρίου, μετά από σειρά αναβολών και διακοπών.

«Εάν δε δικαιωθούμε θα προχωρήσουμε ανάλογα»

Επίσης ως μάρτυρας κατέθεσε ο Γιώργος Κουτσόπουλος, παππούς του Τάσου που πέθανε στη θανατηφόρα σύγκρουση και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Χαρακτηριστικά είπε: «Να τιμωρηθούν μόνο; Δεν ξέρω ποιος θα τους φυλάξει μετά από τις 23 Μαρτίου. Αυτοί οι συνήγοροι που έχουν θα τους προφυλάξουν; Δεν ξέρω», σημείωσε και κατέληξε: «Νομίζω είναι η τελευταία μέρα που πιστεύω να δικαιωθούμε. Εάν δεν δικαιωθούμε θα προχωρήσουμε ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί». Κλείνει μια πληγή η δικαίωση, θα μας κλείσει μια πληγή. Δεν είναι τίποτα, αλλά πιστεύουμε σε κάτι».

Η δίκη συνεχίζεται.