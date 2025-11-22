Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τιμητική βράβευση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, στο πλαίσιο του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής και International Surgical Forum, που διεξάγεται στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε κατά την Τελετή Έναρξης του συνεδρίου από τον Α’ Αντιπρόεδρο και εκλεγμένο επόμενο Πρόεδρο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Ομότιμο καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Πικουλή.

Ο Πρύτανης υπογράμμισε τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, της προαγωγής της καινοτομίας και της συνεχούς εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων στον τομέα της Χειρουργικής. Παράλληλα, εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση προς την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία για την τιμή, αλλά και για το σημαντικό έργο που επιτελεί στην ενίσχυση της ελληνικής χειρουργικής κοινότητας.

Το συνέδριο, το οποίο συγκεντρώνει κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς χειρουργούς, συνεχίζεται με πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα, σύγχρονες θεματικές και διαλέξεις υψηλού επιπέδου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σημαντικού θεσμού για την ελληνική χειρουργική κοινότητα.

Περισσότεροι από 1.500 Έλληνες και ξένοι σύνεδροι αναμένεται να συμμετάσχουν στην πενθήμερη διοργάνωση που τελεί υπό την Προεδρεία των διακεκριμένων χειρουργών Καθηγητή Νικόλαου Νικητέα, Κωνσταντίνου Αλεξίου και Νικόλαου Σικαλιά.

Με ιδιαίτερα πυκνό και ενδελεχές πρόγραμμα, το Συνέδριο περιλαμβάνει σεμινάρια, προσυνεδριακές εκδηλώσεις και πέντε εξειδικευμένα workshops, που στοχεύουν στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, ο συνδυασμός θεωρίας και hands-on πρακτικής αποτελεί βασικό εργαλείο επιμόρφωσης και εξέλιξης για όλους τους χειρουργούς, νέους αλλά και έμπειρους.