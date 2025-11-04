Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στις περιοχές που υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων με ευλογιά των αιγοπροβάτων. Την ίδια ώρα, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα όρια τους για τα ελλιπή μέτρα της κυβέρνησης τόσο για την προστασία των ζώων τους, όσο και της αντιμετώπισης της κρίσιμης αυτής κατάστασης. Οι ίδιοι αγανακτισμένοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις και προσπαθούν να βρουν μόνοι τους λύσεις για τα «αγκάθια» που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την αρχή εκδήλωσης της νόσου στις 20 Αυγούστου του 2024 μέχρι και σήμερα έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα, όπως προβλέπει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 687/2020 για εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου έχουν διενεργηθεί 2.711 έλεγχοι σε έξι Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία) και έχουν διαπιστωθεί αρκετές παραβάσεις και οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.

Οι έλεγχοι, οι παραβάσεις και οι συλλήψεις

Από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., τις Περιφέρειες, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας, καθώς και τις κτηνοτροφικές υπηρεσίες, διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και έγιναν 8 συλλήψεις. Οι σχετικές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί βάσει του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα και διαβιβάζονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

«Η κυβέρνηση είναι καλή στο πώς να διαλύσει την κτηνοτροφία»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στις Σέρρες, όπου η νόσος τον τελευταίο μήνα παρουσιάζει έντονη έξαρση με 77 κρούσματα. Ειδικότερα, εκεί πραγματοποιήθηκαν 533 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 5 παραβάσεις και έγιναν 2 συλλήψεις.

Παράλληλα, η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), η οποία συστάθηκε κατόπιν απόφασης του υπουργού Κώστα Τσιάρα, υπογραμμίζει ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού.

Η Επιτροπή προτρέπει δε, τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας, προστατεύοντας τόσο τις εκτροφές, όσο και το όνομα των ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα της φέτας, που συμβάλλει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με εξαγωγές άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως.

Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις

Τα μέτρα όμως, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν ικανοποιούν την πλειονότητα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά από συνεχείς συσκέψεις, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών κατέληξαν στην επικείμενη συγκέντρωση, καθώς «η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». «Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα», αναφέρεται ακόμα στη σχετική ανακοίνωση.

Ο κύριος Βαγγέλης Μπέτσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, μιλώντας στο «ΒΗΜΑ», εξήγησε ότι στην Άρτα δεν έχει σημειωθεί ακόμα κάποιο κρούσμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ωστόσο, όπως τόνισε ο ίδιος «σε καμία περίπτωση τα μέτρα δεν μπορούν να μας προστατεύσουν. Είναι σαν αυτό που λέγανε (σ.σ. επί κορωνοϊού) για ατομική ευθύνη. Εδώ κολλήσανε στο “ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ” (σ.σ. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός). Δε θα μας προστατεύσουν. Είναι ακόμα μία απαξίωση προς αυτόν τον τομέα».

Επιπλέον, στα αιτήματά τους είναι και η άμεση καταβολή των πληρωμών και των αποζημιώσεων της φετινής χρονιάς, καθώς και των προηγούμενων που έχουν καθυστερήσει εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν συνεταιρισμοί, αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, παραγωγοί και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα.

Ο κύριος Λευτέρης Τριαφυλλάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου, σημειώνει και αυτός στο «ΒΗΜΑ», ότι «ακόμα δεν έχει φτάσει εδώ» η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ενώ τονίζει πως «η κυβέρνηση είναι καλή στο πώς να διαλύσει την κτηνοτροφία».

Η δακρυσμένη αγρότισσα από τη Λάρισα

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγανάκτησης των κτηνοτρόφων είναι η αγρότισσα, Μαίρη Μάρου, που βρέθηκε στον πανεθνικό διάλογο για τους αγρότες στη Λάρισα και είπε από το βήμα την προσωπική της μαρτυρία. Η ίδια αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Η Μαίρη Μάρου εξήγησε πως η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει «χτυπήσει» και τη δική της πόρτα. «Όσοι με ξέρουν, με ξέρουν ως ένα σκληρό καρύδι» είπε με τρεμάμενη φωνή και τόνισε πως «έκλαψα όμως και κλαίω ακόμα για τα πρόβατα μου. 600 πρόβατα την αυλή του σπιτιού μου θαμμένα».

Πρόσθεσε ότι το κράτος λειτούργησε για ακόμα μία φορά ετεροχρονισμένα και αργά, «το εμβόλιο έπρεπε να γίνει χθες και όχι σήμερα, γιατί εγώ από τα 600 πρόβατα θα είχα τα 500, θα θυσίαζα και 100 πρόβατα για την ευλογιά και σήμερα δεν έχω ούτε 1 ευρώ εισόδημα. Ποιος αναρωτιέται για αυτό το πράγμα; Ποιος μας έστειλε ένα ψυχολόγο; να δουν πως περνάμε που δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Εγώ, το σκληρό καρύδι πήγα σε ψυχολόγο, για να δω πως θα βγάλω τις βραδιές μου. Δεν έχω κοιμηθεί τέσσερις μήνες και έρχεται το κράτος να μου δώσει εμένα 140 ευρώ να τα φάνε αυτοί που είναι όλοι λαμόγια. Δεν θέλω 150 ευρώ θέλω 600 πρόβατα να μου δώσουν, γιατί αυτό μου πήραν. Όταν μου τα θανάτωσαν άρμεγα 400 κιλά γάλα την ημέρα και τώρα είμαι στο μηδέν».

Τι ισχύει τελικά με τα εμβόλια;

Πολλά έχουν ακουστεί για τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων ως άμεση λύση του προβλήματος. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, αλλά και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, δεν έχουν δοθεί σε πλήρη κυκλοφορία τα εμβόλια που υπάρχουν για την ευλογιά.

Η επίσημη σελίδα της Κομισιόν σημειώνει πως σε ό,τι αφορά τις μεταδοτικές ζωικές νόσους, και ειδικά για την περίπτωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ισχύει ότι: «ο εμβολιασμός μπορεί να επιτραπεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις». Οι ευρωπαϊκές αρχές εστιάζουν σε ένα σύνολο μέτρων βιοασφάλειας που έχουν θεσπιστεί, αλλά μέσα σε αυτά δε συγκαταλέγονται εγκεκριμένα εμβόλια για ευρεία χρήση.

«Είναι ακόμα μία απαξίωση προς αυτόν τον τομέα»

Διευκρινίζεται ότι τα εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που υπάρχουν είναι δύο. Το ένα περιέχει ζωντανό εξασθενημένο τον ιό, με την ανοσία του να ξεκινάει περίπου 3 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και διαρκεί τουλάχιστον 3 χρόνια. Το δεύτερο περιέχει ένα ζωντανό εξασθενημένο στέλεχος, το οποίο παρέχει ανοσία εντός 4 – 5 ημερών και διαρκεί έως και 12 μήνες.

Όμως, όπως υπογραμμίζεται από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς μόνο σε εκτεταμένη έκρηξη των κρουσμάτων συνιστάται ο εμβολιασμός, αλλά όχι ο μαζικός.

Η φέτα στο στόχαστρο της ευλογιάς

Η κατάσταση σε πολλές περιοχές της χώρας είναι απελπιστική από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Εκεί που μπορεί να ελπίζουν οι κτηνοτρόφοι πλέον, είναι στις χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς σε αυτές δεν μπορεί να επιβιώσει ο ιός. Πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν χαθεί, ενώ ακόμα οι εκτροφείς δεν έχουν αποζημιωθεί και κατά τα λεγόμενά τους, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν κάνει τίποτα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπου σε κτηνοτροφικές μονάδες 1.000 ζώων με ένα ή δύο κρούσματα, βάσει πρωτοκόλλου σφραγίστηκαν ολόκληρες. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή σταματάει και οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να παράγουν τα προϊόντα τους και να τα διοχετεύσουν στην αγορά.

Όλα αυτά πρόκειται να επηρεάσουν και τους καταναλωτές, αφού η απουσία της πρώτης ύλης, όπως είναι το γάλα, θα επιφέρει έλλειψη και στα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα τυριά, όπως η φέτα. Μάλιστα, το έντονο πρόβλημα θα αρχίσει να φαίνεται από τον Μάρτιο του 2026. Σαφέστερα, οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ για αυτά τα προϊόντα θα αρχίσουν σταδιακά να σημειώνουν άνοδο, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται εν γένει το ζήτημα.