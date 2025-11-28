Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που ήθελαν να είναι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup. Ο Υπουργός Οικονομικών, λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας, κατέθεσε την υποψηφιότητά του.

«Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του μόνο για περίπου οκτώ μήνες, ο Πιερακάκης, ο οποίος είναι στην αρχή της τετάρτης δεκαετίας της ζωής του, έχει κερδίσει το σεβασμό των Ευρωπαίων συναδέλφων του» ανέφερε το δημοσίευμα του Bloomberg νωρίτερα.

Ο Υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση είχε τονίσει μεταξύ άλλων ότι «είναι εξαιρετικά τιμητικό για τη χώρα μας να υπάρχει αυτή η πρόταση. Δείχνει τη μεγάλη απόσταση που έχει διανύσει η χώρα μας. Μας ικανοποιεί και μας δίνει δύναμη».

Ο αντίπαλός του για την προεδρία

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της ευρωζώνης θα επιλέξουν τον νέο επικεφαλής τους στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει ως αντίπαλό του τον Πίτερ Βαν Πέτεγκεμ. Ο 45χρονος αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βελγίου θεωρείται ένα από τα πιο έμπειρα μέλη του Eurogroup. Από τον Φεβρουάριο του 2025 ανέλαβε υπουργός Προϋπολογισμού στην κυβέρνηση του Μπάρτ ντε Βέβερ.

Διετέλεσε πρόεδρος του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της βελγικής προεδρίας το 2024.

Αρχικά, πολλοί θεωρούσαν ότι και ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, θα ήταν υποψήφιος. Κάτι τέτοιο δε συνέβη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου η Ισπανία «θα παραμείνει δεσμευμένη στην ενίσχυση του Eurogroup ως κινητήριας δύναμης της οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης».

Όποιος επικρατήσει στις εκλογές θα διαδεχτεί τον Paschal Donohoe, ο οποίος ηγήθηκε του Eurogroup για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Η ανακοίνωση του Eurogroup

«Δύο υπουργοί έχουν υποβάλει την υποψηφιότητά τους για την προεδρία της Ευρωομάδας:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας

Vincent Van Peteghem, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού, αρμόδιος για τη Διοικητική Απλούστευση, του Βελγίου

Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των υπουργών του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης για το Eurogroup, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.

Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

Οποιοσδήποτε υπουργός με αρμοδιότητα στον τομέα των οικονομικών από κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της Ευρωομάδας. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος της Ευρωομάδας κατά τη στιγμή της εκλογής. Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί.

Η Ευρωομάδα είναι ένα άτυπο όργανο που δημιουργήθηκε το 1997, στο οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν θέματα που αφορούν τις κοινές ευθύνες των χωρών τους σε σχέση με το ευρώ. Κύριο καθήκον της είναι να εξασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Στόχος της είναι επίσης να προάγει τις συνθήκες για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής της Ευρωζώνης και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους. Συνήθως συνεδριάζει μία φορά το μήνα, την παραμονή της συνεδρίασης του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Ο πρώτος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Jean-Claude Juncker. Τον διαδέχθηκαν οι Jeroen Dijsselbloem, Mário Centeno και Paschal Donohoe, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος της Ευρωομάδας για πρώτη φορά στις 9 Ιουλίου 2020. Ο κ. Donohoe παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Ευρωομάδας στις 18 Νοεμβρίου 2025. Έκτοτε, ο Μάκης Κεραβνός, υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου της Ευρωομάδας».