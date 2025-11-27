Ένας προπονητής γυμναστικής στη Ρωσία, υπέστη θανατηφόρα καρδιακή ανακοπή μετά από συμμετοχή σε challenge, καθώς προσπάθησε να πάρει πάνω από 22 κιλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια να τα χάσει προκειμένου να προωθήσει το νέο του πρόγραμμα απώλειας βάρους.

Ο Ντμίτρι Νουγιάνζιν, γυμναστής και influencer από την ρωσική πόλη Ορένμπουργκ, πέρασε εβδομάδες τρώγοντας 10.000 θερμίδες την ημέρα σε μια προσπάθεια να πάρει πάνω από 22 κιλά. Το σχέδιό του ήταν να χάσει μετά το βάρος, τηρώντας το δικό του πρόγραμμα γυμναστικής, όπως ανέφερε η Daily Mail.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Νουγιάνζιν αισθανόταν αδιαθεσία και είχε ακυρώσει προπονήσεις, προγραμματίζοντας να επισκεφθεί γιατρό. Τελικά βρέθηκε αναίσθητος στο σπίτι του, με τους οικείους του να αναφέρουν πως η καρδιά του σταμάτησε ενώ κοιμόταν.

Το καθημερινό του μενού περιλάμβανε γλυκά και κέικ στο πρωινό, μεγάλες ποσότητες ζυμαρικών και μαγιονέζα στο μεσημεριανό, πίτσες και burgers στο δείπνο, ενώ ενδιάμεσα κατανάλωνε ανθυγιεινά σνακ, όπως πατατάκια.

Η υπόθεση του Ντμίτρι Νουγιάνζιν προκαλεί προβληματισμό για τις ακραίες διαδικτυακές προκλήσεις και την πίεση για εντυπωσιακά αποτελέσματα στα social media, επισημαίνοντας τους κινδύνους της υπερβολικής προβολής και της αναζήτησης εντυπωσιακής «επιτυχίας».