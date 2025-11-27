Έφτασε στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων ΙΔ’. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο ταξίδι του Ποντίφικα από την ημέρα εκλογής του την 8η Μαΐου του 2025. Και αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και θα είναι ο δεύτερος Αρχηγός του Κράτους του Βατικανού που θα συναντήσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο ηγέτης της γείτονος είχε συναντήσει το 2014 τον Πάπα Φραγκίσκο όταν επισκέφθηκε την Τουρκία.

Ο «Ειρηνοποιός», ο «κορυφαίος θεολόγος» και ο Πάπας της «Ιεραποστολής»

Ο πρώτος Πάπας που επισκέφθηκε την Άγκυρα ήταν ο «Ειρηνοποιός» Πάπας Παύλος ο Στ’ που μαζί με τον Πατριάρχη Αθηναγόρα προχώρησαν στην Άρση του Αναθεμάτων. Στο 5ου ταξίδι του στο εξωτερικό το 1967 ο Πάπας Παύλος ο Στ’ επισκέφθηκε την Άγκυρα και κατά την Αγία Έδρα η επίσκεψη αυτή αποτελούσε «συνέχεια του ιστορικού του ταξιδιού του στους Αγίους Τόπους και του θερμού εναγκαλισμού του με τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στο Όρος των Ελαιών στα Ιεροσόλυμα. Στην Άγκυρα συνάντησε τον Πρόεδρο Τζεβντέτ Σουνάι.

Το 1979 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β’ βρίσκεται στην Τουρκία αφού προηγουμένως είχε επισκεφθεί τρεις διαφορετικές χώρες μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία και η γενέτειρα του η Πολωνία. Πρόεδρος της Τουρκίας τότε ήταν ο Φαχρί Κορουτούρκ. Ο Προκαθήμενος της Ρωμαικαθολικής Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη ασπάστηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο.

Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ επισκέφθηκε την Άγκυρα το 2006 πραγματοποιώντας το πέμπτο του ταξίδι εκτός του τειχών του κράτους του Βατικανού. Πρόεδρος της Τουρκίας ήταν τότε ο Αχμέτ Νέζντέτ Σεζέρ και ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Ο Ρωμαίος Ποντίφικας Βενέδικτος ο κορυφαίος θεολόγος στην συνέχεια ταξίδεψε για το Φανάρι όπου είχε συνάντηση και θερμό εναγκαλισμό με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον αρχηγό του κράτους του Βατικανού Πάπα Φραγκίσκο το 2014. Ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας της Ιεραποστολής, ο Αργεντίνος στην καταγωγή παρακολούθησε τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ανδρέα όπου χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στο Ναό Σεπτό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι….

Ο «πρώτος Τούρκος Πάπας»

Ως τον «πρώτο Τούρκο Πάπα» χαρακτήρισαν ορισμένοι τον κορυφαίο των κορυφαίων Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας των τελευταίων δύο αιώνων Ιωάννη ΙΓ’. Ο κατά κόσμον Αντζελο Τζουζέπε Ρονκάλι που αγιοποιήθηκε από την Αγία Έδρα εκλέχθηκε το 1958 ως 261ος Διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου. Προηγουμένως, όμως, από το 1935 και επί εννέα έτη – το 1944 εστάλη στο Παρίσι – υπηρέτησε ως αποστολικός εκπρόσωπος του Βατικανού στην Τουρκία και την Ελλάδα. Έτσι όταν εκλέχθηκε 15 χρόνια αργότερα Τούρκοι διανοούμενοι εκμεταλλευόμενοι το γεγονός τον χαρακτήρισαν «συμπατριώτη» τους.

Ο Ιωάννης ο ΙΓ’ κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα διέσωσε εκατοντάδες Εβραίους. Στην Ελλάδα η εκλογή του δεν συνδυάστηκε με τη διαμονή του στη χώρα μας καθώς μπορεί να υπηρέτησε ως απεσταλμένος πρεσβεία όμως της Αγιας Εδρας (Νουτσιατούρα) δεν υπήρχε καθώς αυτό κατέστη δυνατόν μόλις στα τέλη της δεκαετίας του ’70 μετά από σύγκρουση Πολιτείας και Εκκλησίας και του Κωνσταντίνου Καραμανλή με τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και με αφορμή την ένταξη της χώρας στην τότε ΕΟΚ σημερινή Ε.Ε.

Και αξίζει να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη η Εκκλησία της Ελλάδος ήταν αντίθετη σε κάθε προσέγγιση ακόμη και στις συναντήσεις του Πατριάρχη Αθηναγόρα.