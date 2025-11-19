Ιστορίες από τη δημιουργία του κόσμου και τους θεούς του Ολύμπου, ιστορίες που έπλασαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι ποιητές τους, γνωστοί και άγνωστοι μύθοι: Απ’ όλο αυτό το υλικό η Κάρμεν Ρουγγέρη επέλεξε ό,τι χρειαζόταν για μια παράσταση που περιέχει τη γέννηση του κόσμου, αλλά και –λιγότερο ή περισσότερο γνωστές– ιστορίες των θεών του Ολύμπου. Από το χάος και τη δημιουργία της γης, του ουρανού και της θάλασσας ως τον Ερωτα και τον Δία, όλα χωράνε σ’ αυτό το θεατρικό παραμύθι.

Παίζουν: Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, Χάρης Ηλιάδης, Πέτρος Ιωάννου, Στέφανος Κορρές, Ιωάννης Κορρές, Κωνσταντίνος Λάγκος, Ιωάννα Μονέδα, Ζωή Ναλμπάντη, Άντεια Ολυμπίου, Χαρά Παναγοπούλου, Χριστίνα Σταύρου, Γιώργος Τζανάκος, Γρηγόρης Τουμασάτος, Γιώργος Χατζηκυριάκος, Θανάσης Χριστάνης

Συντελεστές: Κείμενο-Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη Σκηνικά-Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή Χορογραφίες-Κίνηση-Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας Μουσική-Video Art: Αντώνης Δελαπόρτας Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής Διδασκαλία τραγουδιών: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Γραμματειακή υποστήριξη: Ελένη Καρτάση

Info

Θέατρο: Christmas Theater, Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι, τηλ.: 211 7701700

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 15 Νοεμβρίου – 14 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Σάβ.-Κυρ.: 17:00 Κυρ.: 12:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήρια: 5€-30€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Οι θεοί του Ολύμπου και η γέννηση του κόσμου» από το inTickets.