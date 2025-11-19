Ο Πινόκιο, η ξύλινη μαριονέτα που έφτιαξε ο Τζεπέτο και ζωντάνεψε, μπαίνει σε νέες περιπέτειες στην ευφάνταστη παράσταση του Φωκά Ευαγγελινού. Κι αυτό γιατί τα φετινά Χριστούγεννα στο χωριό του κινδυνεύουν. Κάποιος έκλεψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και για να το βρει ο Πινόκιο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι, μια αναζήτηση στον χάρτη της φαντασίας του από τη ζούγκλα ως τον βυθό, προκειμένου να το χαρίσει στα παιδιά. Μουσικές, τραγούδια αλλά και απρόσμενες συναντήσεις με ήρωες από τα παραμύθια που όλοι ξέρουμε.

Παίζουν: Χρήστος Νικολάου, Μάγια Βασιλάκη, Αντώνης Βλάχος, Αβραάμ Γκουτζελούδης, Λάκης Κάπελας, Ανια Λεμπεντένκο, Ευγενία Λιάκου, Δημήτρης Μαχαίρας, Νία Μπαλάφα, Σταύρος Μπέκας, Δανάη Πολίτη, Δημήτρης Φελούρης, Νίκος Φρατζέσκος

Χορεύουν: Χριστίνα Καλιάτσου, Εύα Χάμπλα, Λυδία Κανέλλου, Τζούλια Μπενάια, Γεωργία Ζωή, Ναταλία Μιχαήλ, Νίκος Κουκάκης, Δημήτρης Κούτης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Αλέξης Τσακίρης, Τζωρτζίνα Υφαντή, Νότα Δημοπούλου, Ιωάννα Λιάπη, Λιάνα Κωνσταντινίδη, Φαίη Φωτοπούλου, Νεφέλη Κλειτσάκη, Σοφία Μουρατίδου, Δανάη Κατσαρίνη, Αννα Σαντόβα, Αθηνά Κουτουλογένη

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός, Κείμενο-Στίχοι: Στράτος Λύκος, Μουσική: Αντώνης Σκόκος, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη, Video Art: Παντελής Μάκκας, Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος/ Lighting Art, Φωνητική διδασκαλία-Φωνητική επιμέλεια: Βικτωρία Χαλκίτη, Συνεργάτες χορογράφοι: Χριστίνα Καλιακάτσου, Νίκος Κουκάκης, Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιώτης Παντέρας, Επιμέλεια μακιγιάζ: Βίνα Ευστρατιάδου, Ιωάννα Κόρμα, Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου/Make Up Team, Βοηθοί σκηνογράφου: Ελίνα Δράκου, Ελεονόρα Καραβάνη, Βοηθοί ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου, Βασιλική Σουρή, Παναγιώτης Ρενιέρης, Ειδικές κατασκευές: Δήμητρα Καίσαρη, Υπεύθυνη φροντιστηρίου: Ανεστίνα Αργυροπούλου, Ηχολήπτες: Γιώργος Γιαννίκος, Χρήστος Καπογιάννης, Φωτιστής: Στέλιος Μαραγκός, Stage Manager: Μαρία Κακάρογλου, Promo 3D Video: Δημήτρης Λακιάς / saikaL, Promo Video: Κυριάκος Περσίδης, Ιωάννης Κουλούσης, Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ, Δημόσιες σχέσεις: Μαρκέλλα Καζαμία, Οργάνωση παραγωγής: Ήλια Παπανικολάου, Τεχνική διεύθυνση: Γιάννης Μιχαλόπουλος, Παραγωγή: Christmas Theater

Info

Θέατρο: Christmas Theater, Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι, τηλ.: 211 7701700

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 17-31 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Δευτ., Τετ.-Σάβ.: 17:00, Κυρ.: 11:30, 15:30, Πέμ. 25/12.: 15:30, Τρ. 30/12.: 17:00

Διάρκεια: 110΄

Εισιτήρια: 15€-45€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Τα μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο» από το inTickets.