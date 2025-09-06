Παιδικό μεν, καθόλου απλό ή απλοϊκό δε. Οι θεατρικές παραστάσεις που απευθύνονται σε παιδιά δεν έχουν πλέον να ζηλέψουν τίποτα από εκείνες των ενηλίκων. Φροντίδα στη λεπτομέρεια, επαγγελματισμός, θεατρικός λόγος, ποιοτικά κείμενα, σύγχρονοι κοινωνικοί προβληματισμοί, διασκευές κλασικού ρεπερτορίου. Μια απόλαυση για μικρούς και μεγάλους, χωρίς καμμία υπερβολή.

Σε αυτά μας έχει συνηθίσει η παιδική θεατρική σκηνή της Ελλάδας και η εφετινή χρονιά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Από υπερπαραγωγές τύπου «Annie» στο Παλλάς και οι «Θεοί του Ολύμπου» στο Christmas Theater, με μεγάλους θιάσους, εντυπωσιακά σκηνικά και ορχήστρες, μέχρι παραστάσεις μικρής κλίμακας, όπου οι ίδιοι οι δημιουργοί και συντελεστές ασχολούνται μόνοι τους με τα πάντα από το να στήνουν σκηνικά, κούκλες και αντικείμενα, μέχρι να παίζουν ζωντανά μουσική.

Με λίγα τεχνικά μέσα, αλλά πολλή και ζωηρή φαντασία όπως τα χάρτινα pop-up σκηνικά στον «Δαίδαλο και Ίκαρο», το θέατρο σκιών που συναντά την όπερα στον «Καραγκιόζη Ριγολέττο», τις διαδραστικές παραστάσεις στον κήπο του Επί Κολωνώ και τα masterclasses που κρατούν ζωντανή την εμπειρία μετά το φινάλε.

Μια γρήγορη ματιά στη λίστα των θεατρικών έργων της νέας σεζόν του 2025 δείχνει κλασικά έργα προσαρμοσμένα για παιδιά -Μολιέρος, Μαρκ Τουέιν με ζωντανή μουσική, μύθοι και αρχαιότητα σε σύγχρονη σκηνική γραφή-, την ξεχωριστή θέση που έχει η μουσική -πιάνο επί σκηνής, παιδικές χορωδίες, συνεργασίες με ορχήστρες-, διάδραση με παιχνίδια αισθήσεων κ,ά. Οι παραγωγές καλύπτουν όλο το φάσμα ηλικιών, από τη βρεφονηπιακή έως την εφηβεία, με σαφή μέριμνα για προσβασιμότητα και ένταξη.

Αρκετοί τίτλοι επανέρχονται για δεύτερη χρονιά, ένδειξη της θερμής αποδοχής από το δύσκολο κοινό και άλλοι κάνουν σε λίγες μέρες την επίσημη πρεμιέρα τους. Συγκεντρώσαμε μερικές ενδιαφέρουσες νέες αφίξεις, αλλά και παραστάσεις που επιστρέφουν ξανά στη σκηνή χάρη στην ήδη επιτυχημένη πορεία τους.

Η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου ξανά στο θέατρο μετά από 30 χρόνια

Η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου επιστρέφει σε νέα διασκευή και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη της παρουσίαση. Η ηρωίδα, «ξεχωριστή» με υπερδυνάμεις, είναι ένα κορίτσι που πεισμώνει, αγαπά, επιμένει.

Η διασκευή ξεκινά από την κλασική αφήγηση και, σαν παιδικό παιχνίδι που ανοίγει διαρκώς ορίζοντες, μετακινείται στο σήμερα, ακόμη και στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, από τα ελισαβετιανά τοπία σε διαστημικές περιπέτειες και από παλιούς θρύλους σε σύγχρονες αναφορές.

Στη σκηνή, ένας οκταμελής θίασος με ζωντανή μουσική και τραγούδια του Κορνήλιου Σελαμσή δίνει ρυθμό στις διαδρομές της Ελίζας, ενώ τα εντυπωσιακά σκηνικά της Ελένης Νανοπούλου, τα θεαματικά κοστούμια της Κλαιρ Μπρέισγουελ, οι προβολές του Πάτροκλου Σκαφίδα και οι φωτισμοί της Σοφίας Αλεξιάδου ολοκληρώνουν ένα σύμπαν που αλλάζει «πίστα» μπροστά στα μάτια του θεατή.

Η παράσταση παραμένει πιστή στην καρδιά του έργου που είναι η αξία της αγάπης και της ελπίδας, στην αντοχή. Είναι μια πρόσκληση σε νέους θεατές να γνωρίσουν μια ηρωίδα «δίπλα τους» και σε παλιούς φίλους του έργου να την ξανασυναντήσουν. Στο θέατρο Πόρτα από 18 Οκτωβρίου.

Ο Ραφτάκος των λέξεων, Μικρός Νότος

Ο Ραφτάκος φτιάχνει ρούχα από λέξεις. Σε μια μικρή πόλη ράβει στον καθένα ό,τι χρειάζεται: λέξεις για ζεστασιά τον χειμώνα, λέξεις για δροσιά το καλοκαίρι. Με τον καιρό οι άνθρωποι τρέχουν, τον ξεχνούν. Έρχεται βαρύς χειμώνας και τα συνηθισμένα ρούχα δεν τους κρατούν ζεστούς. Τότε θυμούνται τον Ραφτάκο και επιστρέφουν στις λέξεις που παρηγορούν και ενώνουν.



Η παράσταση βασίζεται στο βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου και έχει ήδη γράψει συνεχόμενα sold out σε προηγούμενες χρονιές. Η ομάδα Μικρός Νότος την παρουσιάζει με ζωντανή μουσική και συμμετοχή των παιδιών, κρατώντας καθαρά την αφήγηση του παραμυθιού.

Σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα, καλλιτεχνική επιμέλεια / οργάνωση παραγωγής Χρύσας Διαμαντοπούλου και ηθοποιούς τους Νίκο Αξιώτη, Έλσα Λουμπαρδιά, Λίνα Μουμτζή. Σε χώρους της Αττικής από την ομάδα Μικρός Νότος.

«Μια αγκαλιά κι ένα φιλί κι ένα κουτό κουτί» της Βαλεντίνας Παπαδημητράκη

Η Βαλεντίνα Παπαδημητράκη μεταφέρει στη σκηνή το ομότιτλο βιβλίο της και προσκαλεί μικρούς θεατές σε ένα παιχνίδι φαντασίας με οδηγό ένα κουτί. Αυτό το «κουτό» κουτί χωρά αστέρια, ακρογιαλιές, γαλαξίες και μικρά μυστικά της παιδικής σκέψης. Η παράσταση είναι εξ ολοκλήρου διαδραστική καθώς τα παιδιά μπαίνουν στη δράση με κινητικά παιχνίδια, ασκήσεις αισθήσεων και παρατήρησης, αυτοσχέδιες ιστορίες και τραγούδια.

Η εικαστική ταυτότητα της Βάσως Γιαρένη και οι κατασκευές του Γιώργου Χατζάκη δίνουν στον χώρο χρώμα και υφή, ενώ ο Λεωνίδας Μαριδάκης υπογράφει ένα τραγούδι-κλειδί. Στη σκηνή, η δημιουργός συνομιλεί με το κοινό, μαζί με τον Χρυσόστομο Καλογριδάκη σε φλογέρα, κιθάρα και φωνή. Ο ρυθμός είναι ζεστός, οικείος, με χιούμορ και τρυφερότητα, ιδανικός για ηλικίες 2–6 ετών. Η παράσταση λειτουργεί σαν μικρό εργαστήριο σχέσης ενθαρρύνοντας γονείς και παιδιά να παίξουν με απλά αντικείμενα, να φτιάξουν κόσμους με φαντασία, να μάθουν να ακούν ο ένας τον άλλο. Η παράσταση διαρκεί 40 λεπτά συν ένα σύντομο εργαστήριο 1ο λεπτών, ώστε οι μικροί θεατές να φύγουν γεμάτοι, δίχως να κουραστούν. Στο θέατρο Επί Κολωνώ.

«Annie»: μια υπερπαραγωγή στο Παλλάς

Το εμβληματικό μιούζικαλ των Μίχαν, Στρους και Τσάρνιν επιστρέφει σε μεγάλη παραγωγή, υπό τη σκηνοθεσία της Θέμιδος Μαρσέλλου. Η ιστορία της μικρής Άνι στη Νέα Υόρκη του ’33 φέρνει στη σκηνή ένα κορίτσι που τραγουδά για την ελπίδα παρόλο που το ίδιο ζει σε σκληρές συνθήκες.

Ζωντανή ορχήστρα, πολυμελής θίασος, λαμπερές χορογραφίες, εντυπωσιακά σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη και κοστούμια της Παναγιώτας Κοκορού. Στον ρόλο του Όλιβερ Γουόρμπακς ο Γιάννης Στάνκογλου, δίπλα του η Δανάη Παππά ως Γκρέις Φάρελ, η Μαρία Κατσανδρή ως Μις Χάνιγκαν, ο Αργύρης Αγγέλου ως Ρούστερ και η Κατερίνα Σούσουλα ως Λίλι.

Η μικρή Μυρτώ Φαραζή κρατά τον ομώνυμο ρόλο σε βασική διανομή. Η παράσταση επενδύει στη μουσικότητα από το κλασικό «Tomorrow» έως το «Hard-Knock Life». Η ελληνική απόδοση κειμένου και στίχων υπηρετεί την οικονομία του είδους, ενώ η δραματουργία στρέφει το βλέμμα σε αξίες που μιλούν διαχρονικά στις οικογένειες. Στο θέατρο Παλλάς από 1η Νοεμβρίου.

«Οι Θεοί του Ολύμπου και η Γέννηση του Κόσμου» στο Christmas Theater

Από το Χάος έως τη γέννηση της Γης και της Θάλασσας, από τον Έρωτα έως τον Ουρανό, η αφήγηση προχωρά φτάνοντας στη γέννηση του Δία και σε επεισόδια που αγαπούν τα παιδιά: Προμηθέας και Επιμηθέας, Δευκαλίων και Πύρρα, διαμάχη Ποσειδώνα–Αθηνάς, Άρπαγη της Περσεφόνης, Απόλλων και Δελφοί, γέννηση του Ερμή, σκηνές για Ήρα, Αφροδίτη, Άρη.

Η σκηνοθεσία της Κάρμελ Ρουγγέρη υπηρετεί τη χαρά της αφήγησης, με ευφρόσυνες λεπτομέρειες και χιούμορ, υπενθυμίζοντας πως οι αρχαίοι θεοί έφεραν ανθρώπινες αδυναμίες. Τα σκηνικά και κοστούμια είναι της Χριστίνας Κουλουμπή ενώ ο Πέτρος Γάλλιας υπογράφει κίνηση και φωτισμούς που αλλάζουν ρυθμό ανά σκηνή.

Ιδιαίτερο βάρος πέφτει στη μουσική επένδυση του Αντώνη Δελαπόρτα με μελωδίες και τραγούδια από τη Σμύρνη να ντύνουν την αφήγηση. Η διδασκαλία τραγουδιών από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο βοηθά το σύνολο να αναπνέει σαν χορός, καθαρό και ζωντανό.

Οι μικροί θεατές ακολουθούν εύκολα τη διαδρομή και βγαίνουν με ένα πρώτο, συμπαγές παζλ μυθολογίας στο μυαλό. Οι μεγάλοι βρίσκουν αφορμές συζήτησης για αξίες, επιλογές, ευθύνη. Μια παραγωγή που διατηρεί την υπογραφή της δημιουργού: καθαρότητα, σεβασμός στο παιδί, αγάπη για το ελληνικό υλικό. Στο Christmas Theater από 19 Οκτωβρίου έως 16 Νοεμβρίου.

«Βαρώνος Μινχάουζεν» στο Θέατρο Βεάκη

Ο Δημήτρης Δεγαΐτης σκηνοθετεί μια σκηνική εκδοχή βασισμένη στην αγγλική έκδοση του 1785, σε διασκευή της Άνδρης Θεοδότου, και φέρνει στη σκηνή τον θρυλικό αφηγητή με την αχαλίνωτη φαντασία.

Ο Μινχάουζεν εμφανίζεται ως μαέστρος υπερβολών παραπονούμενο για γιγάντιες μέλισσες σε περίεργα λιβάδια, παγωμένα τραγούδια που λιώνουν στον αέρα, οβίδες-ταξίδι, σκάλα ως το φεγγάρι. Η παράσταση είναι ένας ύμνος στη φιλία, τη συνεργασία, την πίστη στην ομάδα.

Σκηνικά και κοστούμια του Πάρι Μέξη, μουσική του Νίκου Τσέκου και κίνηση της Λίας Τσολάκη. Η επιμέλεια προώθησης συνοδεύεται από εργαστήρια προετοιμασίας για εκπαιδευτικούς, ώστε η εμπειρία να επεκτείνεται στην τάξη με κατάλληλο υλικό.

Το κείμενο φωτίζει τον αυτοσαρκασμό, την επιμονή, τη θετική σκέψη, προτείνοντας στα παιδιά να βλέπουν τα λάθη σαν ευκαιρίες μάθησης. Οι ερμηνευτές (Δημοσθένης Φίλιππας, Χρήστος Καπενής, Φοίβος Σαμαρτζής, Γιώργος Γιαννάκης, Ηρώ Χαλκίδη, Δημήτρης Κολιός, Μάριος Αλεξανδρής) εναλλάσσουν ρόλους σε ταχύ ρυθμό, συνομιλούν με την πλατεία και στήνουν έναν κόσμο όπου το απίθανο μοιάζει απολύτως φυσικό. Στο θέατρο Βεάκη από 19 Οκτωβρίου.

Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου σε διασκευή για παιδιά

Ο Αρπαγκόν αγαπά ένα και μόνο πράγμα: το σεντούκι του. Φοβάται μην το χάσει, κρύβει τα νομίσματα, δυσκολεύει τη ζωή των παιδιών του και υποπτεύεται τους πάντες. Η ιστορία ξετυλίγεται με γρήγορες σκηνές, χιούμορ και καθαρή γλώσσα, για να γνωρίσουν οι μικροί θεατές έναν από τους πιο διάσημους ήρωες του κλασικού θεάτρου. Η διασκευή κρατά την πλοκή και τους βασικούς χαρακτήρες, φωτίζοντας θέματα όπως η τσιγκουνιά, η εμπιστοσύνη στην οικογένεια και η αξία της γενναιοδωρίας.

Σκηνοθετούν οι Τζένη Κόλλια και Μιχάλης Σιώνας έναν θίασο νέων ηθοποιών σε ζωντανό ρυθμό, με συμμετοχή του κοινού σε κομβικά σημεία. Στο θέατρο Τζέμη Καρέζη από 19 Οκτωβρίου.

Η ομάδα Μικρός Βορράς έρχεται στο Θέατρο Noūs με τρεις παραστάσεις

Τρεις παραστάσεις εναλλάσσονται για προεφηβικό και εφηβικό κοινό. Η «Οδύσσεια» φέρνει τα επεισόδια του Οδυσσέα σε σκηνική αφήγηση με μουσική και κίνηση (σκηνοθεσία: Τάσος Ράτζος). Η «Ελένη» του Ευριπίδη προτείνει το παιχνίδι της ταυτότητας και της εικόνας, σε γλώσσα κοντά στους εφήβους (σκηνοθεσία: Τάσος Ράτζος).

Το «Teen Talk Bullying» είναι θεατρικό εργαστήριο–παράσταση για την ενσυναίσθηση και τα όρια στις σχέσεις (σκηνοθεσία: Χριστίνα Κρίθαρη). Κοινός στόχος και των τριών παραστάσεων να αποτελέσουν την γέφυρα που θα φέρει τα παιδιά στο ενήλικο θέατρο. Στο θέατρο Noūs από 27 Σεπτεμβρίου.

Δαίδαλος και Ίκαρος από την ομάδα Αφού στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ο μύθος παρουσιάζεται ως χάρτινο pop-up θέαμα με σκηνές που ξεδιπλώνονται, κούκλες με τεχνικές origami και kirigami, κινούμενο πανόραμα (crankie scroll), φωτισμούς και ηχητικές μεταμορφώσεις. Η αφήγηση ακολουθεί τον Δαίδαλο από την Αθήνα, στο παλάτι του Μίνωα και τη Σικελία, μιλώντας για εξορία, ελευθερία, τόλμη. Η παράσταση γνώρισε συνεχή sold-out σε προηγούμενες στάσεις και έχει παρουσιαστεί σε θέατρα, σχολεία και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η σύλληψη και σκηνοθεσία ανήκει στην Δήμητρα Πεμούση και παίζουν οι Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα. Στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής από 25 Οκτωβρίου.

«Σταχτοπούτα, 50 χρόνια μετά», από την διάσημη παριζιάνικη ομάδα Glaza

Τι γίνεται όταν από το «έζησαν καλά» έχει περάσει μισός αιώνας; Η Σταχτοπούτα έχει γίνει γιαγιά, κρατά ακόμη τη σκούπα της και μοιράζεται με τον Πρίγκιπα μια καθημερινότητα γεμάτη γκάφες, αλλά και τρυφερότητα. Η ομάδα Glaza στήνει μια παράσταση δίχως λόγια, με σωματικό θέατρο, κίνηση και μουσικές εικόνες που μιλούν κατευθείαν στα παιδιά και στους μεγάλους.

Γέλιο, συγκίνηση, αναμνήσεις και μια ιστορία αγάπης που επιμένει. Μετά το φινάλε, οι ηθοποιοί ανοίγουν δωρεάν masterclass θεάτρου κίνησης για μικρούς και μεγάλους. Σε σκηνοθεσία–χορογραφία της Πολίνα Ρέμπελ. Στο θέατρο Ακροπόλ από 28 Σεπτεμβρίου

STILL! — «Ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο»

Ένα κορίτσι φεύγει από τον πόλεμο και βρίσκει καταφύγιο κάτω από το άγαλμα ενός στρατιώτη. Το άγαλμα ζωντανεύει και ξεκινά μια φιλία που ταξιδεύει χώρες και συναισθήματα. Η παράσταση μιλά σε οικουμενική, φανταστική γλώσσα, με ζωντανό πιάνο επί σκηνής από τον Θοδωρή Οικονόμου. Θέματα που πραγματεύεται: η ειρήνη, η διαφορετικότητα, η δύναμη της αγάπης. Έχει αποσπάσει διακρίσεις και έχει παρουσιαστεί σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική.

«Ο κύριος Βρομύλος» στην παιδική σκηνή του Θεάτρου Τέχνης

Ιδέα–δραματουργία–στίχοι: Σταύρος Σταύρου, σκηνοθεσία–χορογραφία: Κώστας Σιλβέστρος, Παναγιώτης Τοφή. Παίζουν οι Αντρέας Κουτσόφτας, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Άντονυ Παπαμιχαήλ. Στο θέατρο Άνεσις από 26 Οκτωβρίου.

Η Χλόη, 12 ετών, παλεύει με τη μοναξιά στο σχολείο και τις εντάσεις στο σπίτι. Γνωρίζει τον κύριο Βρομύλο και τη σκυλίτσα του, τη Δούκισσα. Μια απρόσμενη φιλία γεννιέται και φέρνει στην επιφάνεια μυστικά, παρεξηγήσεις και μια μικρή επανάσταση καλοσύνης.

Η θεατρική διασκευή του βιβλίου του Ντέιβιντ Γουάλιαμς μιλά για ενσυναίσθηση, αποδοχή, προκαταλήψεις και δεύτερες ευκαιρίες, με χιούμορ και τρυφερότητα. Μετάφραση–διασκευή: Άνδρη Θεοδότου, σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης. Στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν από 12 Οκτωβρίου.

Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άλφα

Μετά τα 70.000 και πλέον εισιτήρια που συγκέντρωσαν οι παραστάσεις της ομάδας, ο Τομ Σόγιερ επανέρχεται για δεύτερη χρονιά με μια σκηνική εκδοχή που μιλά κατευθείαν στα παιδιά –και στους μεγάλους που υπήρξαν κάποτε παιδιά. Η ιστορία του Μαρκ Τουέιν παρακολουθεί τον ζωηρό Τομ στη μικρή πόλη κοντά στον Μισισιπή, τις κοπάνες, τις φάρσες, τις μυστικές αποστολές με τον Χακ Φιν, το πρώτο σκίρτημα για τη Μπέκι, αλλά και εκείνες τις κρίσιμες στιγμές όπου χρειάζεται θάρρος και αίσθηση δικαιοσύνης.

Η παράσταση συνδυάζει ζωντανή μουσική επί σκηνής με τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, και ένα «εικαστικό τοπίο» όπου τα φυσικά σκηνικά δένουν με υψηλής ποιότητας προβολές για να χτιστεί η ατμόσφαιρα του ποταμού, των σπηλαίων και των «πειρατικών» καταφυγίων.

Πίσω από την παράσταση βρίσκεται η δημιουργική ομάδα του Γιώργου Τζαβάρα, που υπογράφει διασκευή και σκηνοθεσία, μαζί με τους Γιώργο Ζαφειρόπουλο (διασκευή), Γεωργία Μπούρδα (σκηνικά–κοστούμια), Χάρη Κοντούρη (εικαστικό τοπίο), Άννα Ανουσάκη (κίνηση), Πέτρο Φιωτάκη (φωτισμοί), ενώ τη μουσική υπογράφουν οι Γιώργος Κυδωνάκης, Γιώργος Αντωνόπουλος και ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

Ο οκταμελής θίασος ερμηνεύει live τα τραγούδια, κρατώντας τον ρυθμό μιας ιστορίας που έχει μυστήριο, χιούμορ, τρυφερότητα και δράση. Η παραγωγή συνεχίζει τις εκπαιδευτικές συνέργειες (σε συνεργασία με φορείς παιδικών δικαιωμάτων) και συνοδεύεται από δράσεις για σχολεία. Στο θέατρο Άλφα από 5 Οκτωβρίου.

Οι καλοί και οι κακοί πειρατές στο Θέατρο Αλκμήνη

Η ομάδα «Αφού» μεταφέρει στη σκηνή το βιβλίο των Αντώνη Παπαθεοδούλου και Ίριδας Σαμαρτζή με την υπογραφή της Δήμητρας Πεμούση στη σκηνοθεσία. Πρόκειται για ένα κουκλοθεατρικό–θεατρικό υβρίδιο φτιαγμένο από χαρτί, φως και μουσική.

Χάρτινα pop-up σκηνικά και κατασκευές, χειροκίνητες προβολές, «μαγικοί» φωτισμοί και η πρωτότυπη μουσική του Μανώλη Μανουσάκη στήνουν μια θαλασσινή περιπέτεια γεμάτη γέλιο, διάδραση και ανατροπές.

Οι μικροί θεατές γνωρίζουν πειρατές, πειρατολόγους και πειρατομελετητές, μπαίνουν στο παιχνίδι και μαθαίνουν πως οι «κακοί» συχνά χρειάζονται απλώς έναν άλλο τρόπο να τους κοιτάξεις. Κάθε σκηνή ανοίγει σαν σελίδα βιβλίου που ξεδιπλώνει τρισδιάστατους κόσμους. Η δράση ρέει γρήγορα, το χιούμορ κρατά την προσοχή, ενώ η κίνηση (επιμέλεια: Ήβη Ναθαναήλ–Αναγνώστη) και η εικαστική υπογραφή του Παύλου Νικολακόπουλου δίνουν τη χαρά της ανακάλυψης σε κάθε αλλαγή σκηνής.

Η παράσταση συνεχίζει για δεύτερη σεζόν, μετά την θερμή υποδοχή από οικογένειες και σχολεία, και συνοδεύεται από πρωινές παρουσιάσεις σε σχολικούς χώρους κατόπιν συνεννόησης. Στο θέατρο Αλκμήνη από 19 Οκτωβρίου.