Η Αγία Σοφία, ένα από τα σπανιότερα πολιτιστικά μνημεία του κόσμου, που έχει επιβιώσει αμέτρητες δοκιμασίες εδώ και 1500 χρόνια, βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο λόγω της μεθόδου αποκατάστασης που εφαρμόστηκε.

Για πρώτη φορά σε εργασίες αποκατάστασης μπήκαν στο κτίσμα δύο γερανοί, ο καθένας βάρους 45 τόνων, με τις εικόνες να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης και τις αντιδράσεις να παίρνουν μεγάλη έκταση.

Μετά τις επίμαχες εικόνες ανακοινώθηκε ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αντισεισμικής ενίσχυσης και εγκρίθηκαν από επιστημονική επιτροπή. Ο καθηγητής Ιστορίας Δρ. Ιλμπέρ Ορτάιλι εξέφρασε την αντίδρασή του για τα «σκανδαλώδη» πλάνα στην Αγία Σοφία.

«Η Αγία Σοφία δεν μπορεί πραγματικά να αντέξει αυτό το φορτίο. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αρχιτεκτονική. Αφήστε τα φορτηγά και τους γερανούς… ούτε αυτοκίνητο δεν μπορεί να μπει εκεί» έγραψε στα social media.

«Οι συνέπειες αυτών των παρεμβάσεων θα φανούν αργά ή γρήγορα. Το υπέδαφος του κτίσματος είναι γεμάτο στοές. Όποιος έρχεται συμπεριφέρεται στην Αγία Σοφία σαν να είναι πατρική του περιουσία. Το ξαναλέω: αν το κτίσμα καταρρεύσει, ο κόσμος θα ρίξει το φταίξιμο στους Τούρκους» πρόσθεσε σύμφωνα με την Sozcu.

«Και από πού ξέρουν πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει;» αναρωτήθηκε. «Σε ποια δεδομένα βασίζονται αυτοί που κάνουν αυτές τις εργασίες; Ρώτησαν τον Ανθέμιο ή τον Μιμάρ Σινάν; Θα γράψω ένα πιο λεπτομερές άρθρο για το θέμα το Σαββατοκύριακο» επισήμανε.