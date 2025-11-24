Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εικόνα βαρέων φορτηγών μέσα στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, με τις τουρκικές αρχές να δέχονται καταγγελίες, ενώ το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού κάνει λόγο για εργασίες στο πλαίσιο αναστήλωσης του μνημείου.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια σειρά φωτογραφιών κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες απεικόνιζαν ένα γερανοφόρο όχημα να σταθμεύει στο εσωτερικό του μνημείου.

Βαρέα οχήματα μέσα στην Αγία Σοφία-Εικόνες που δοκιμάζουν τα όρια του μνημείου#ΑγίαΣοφία #Φορτηγάhttps://t.co/pp7LgPnckx — Vergina Tv (@VerginaTv) November 24, 2025

Παρόλο που το όχημα φαινόταν να έχει τοποθετηθεί πάνω σε προσωρινές προστατευτικές πλάκες, η θέα ενός τόσο βαρέος μηχανήματος πάνω σε ένα δάπεδο που αποτελείται από στρώσεις ιστορικών ψηφιδωτών, προκάλεσε προβληματισμό, με τις ανησυχίες να εντείνονται λόγω παλαιότερων περιστατικών φθοράς από μη ενδεδειγμένες επεμβάσεις, αλλά και εξαιτίας του φόβου για την στατικότητα του ναού.

Οι ειδικοί επισήμαναν πως σε τέτοιους χώρους, απαιτείται συνήθως ένα πολύπλοκο σύστημα διανομής φορτίου, με παχύτερες, αλληλοσυνδεόμενες πλάκες.

Οι αρμόδιες αρχές υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει φόβος για την χρήση του φορτηγού εντός του ναού.

Οι απαντήσεις των τουρκικών αρχών

Το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι πρόκειται για «αναγκαία έργα αποκατάστασης και αντισεισμικής προστασίας» ισχυριζόμενο ότι «έχει ετοιμαστεί ειδική πλατφόρμα για να μπουν τα φορτηγά χωρίς να προκληθεί ζημιά στο μνημείο».

Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιχειρεί να εξηγήσει τις εκτελούμενες εργασίες και να καθησυχάσει για τις πιθανές επιπτώσεις αυτών.

«Οι εργασίες για τη διασφάλιση της μεταφοράς της Αγίας Σοφίας στις μελλοντικές γενιές με τον πιο σωστό και ασφαλή τρόπο συνεχίζονται υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης μας.

Η Αγία Σοφία, που στέκεται για περίπου 15 αιώνες και έχει υποστεί τρεις φορές καταστροφή και ανακαίνιση, αποτελεί αντικείμενο προστασίας και αποκατάστασης υψηλής σημασίας. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των εργασιών αποκατάστασης, που ξεκίνησαν το 2023, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις για την αντισεισμική ασφάλεια του μνημείου.

Συγκεκριμένα, ανανεώθηκαν οι μολύβδινες επικαλύψεις στην εξωτερική επιφάνεια του κύριου τρούλου και αποφασίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή και το Συμβούλιο Συντήρησης Αρχαιοτήτων να καλυφθεί η επιφάνεια του τρούλου με προσωρινή μεταλλική κατασκευή, ώστε να προστατευτούν τα εσωτερικά ψηφιδωτά και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά από τις καιρικές συνθήκες».