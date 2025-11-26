Την «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σχολίασε στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο βιβλίο «Ιθάκη» είναι ο Στέφανος Κασσελάκης. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο περιγράφεται η συζήτηση που είχαν ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, με την Μπέττυ Μπαζιάνα.

«Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει “αυτός θα φάει τα μούτρα του”. “Γιατί το λες;”. “Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδί και η αγωνία του είναι πώς θα το μεγαλώσουν στο Μαξίμου”. “Και τι του απάντησες;”. “Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;”. Τελικά, έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Το “ξύλο” δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρεται στην «Ιθάκη».

Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε πως «δεν με πείραξαν καθόλου προσωπικά οι αναφορές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Όταν αλιεύεις σε θολά νερά, δηλαδή σε ομοφοβικά υπονοούμενα, κάποιος που έχει δημόσιο βήμα, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, πρέπει να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα».

«Στη συζήτηση που είχαμε στο Σούνιο ήταν ο Τάιλερ και η Μπέττυ Μπαζιάνα. Μιλούσαν αρκετά οι δύο τους, ενώ εγώ και ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσαμε για πολλά πράγματα, για τα πολιτικά και για το πώς εκσυγχρονίζεται η Αριστερά. Μου είχε πει πως, αν επέστρεφε στην πολιτική, θα το έκανε μόνο για την ίδια ή για μεγαλύτερη θέση από αυτήν που αποχώρησε».

«Προφανώς αυτό έχει αλλάξει, γιατί βρίσκεται σε πορεία επιστροφής με ένα brand που έχει καταστρέψει, για να πάρει ένα μονοψήφιο ποσοστό και να υπηρετεί –δεν ξέρω ποιον– σκοπό».

«Ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει αλλού το “δαχτυλίδι”», είπε εννοώντας την Έφη Αχτσιόγλου, αναφερόμενος στην περίοδο της διαδοχής στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του κ. Τσίπρα.

«Αυτοί που λένε για “ευτελισμό της υπόθεσης Κασσελάκη” δεν μπορούν να ακούσουν τον κόσμο; Δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν δεχτεί το ένα εκλογικό χαστούκι μετά το άλλο; Αυτό κάτι πρέπει να τους πει. Οι άνθρωποι αυτοί, ανάμεσά τους και ο Αλέξης Τσίπρας, ζουν σε έναν μικρόκοσμο. Νομίζουν πως ο κόσμος είναι πιόνια, ότι τους οφείλει η ιστορία, ότι το 31% έγινε 17% χωρίς να το αντιληφθούν».

Η εκδοχή Κασσελάκη για τη συνάντηση

Ο Στέφανος Κασσελάκης έδωσε και τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που περιγράφεται στην «Ιθάκη».

«Με τον Τάιλερ είχαμε μπει στη διαδικασία του οικογενειακού μας σχεδιασμού, να αποκτήσουμε παιδιά. Ξέρω ότι μπορεί να είναι περίεργο για ένα κομμάτι της κοινωνίας, αλλά με όλο τον σεβασμό δεν πρόκειται να πάρω την άδεια κανενός. (Ο Τάιλερ) τη ρώτησε πώς είναι να μεγαλώνεις παιδιά στη δημόσια σφαίρα, ειδικά όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και έμεναν στο Μαξίμου».

«Ρώτησα τον Τάιλερ μετά στο αυτοκίνητο τι συζητούσαν τόση ώρα με τη Μπέττυ. Μου είπε πως, όταν είσαι σε θέση εξουσίας, καθορίζεις το πρόγραμμά σου· άρα δεν είναι τόσο δύσκολο να έχεις ευελιξία για τα παιδιά. Αυτή ήταν η απάντηση».

«Δεν πίστευα ότι θα κερδίσω την Αχτσιόγλου»

Αναφορικά με τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασσελάκης είπε πως δεν πίστευε ότι θα κέρδιζε την Έφη Αχτσιόγλου, προσθέτοντας πως ο Τσίπρας του είχε πει ότι το εγχείρημα θα ήταν δύσκολο.

«Ένας από τους λόγους που κατέβηκα υποψήφιος ήταν επειδή είχα δει στο παρασκήνιο, στην εκλογική επιτροπή, πώς είχαν παρατήσει τον Τσίπρα» είπε, χαρακτηρίζοντας το κόμμα «μία ομάδα διαφορετικών μηχανισμών».

«Τέτοια πολιτική αυτοκτονία σαν του Τσίπρα δεν έχουμε ξαναδεί»

Ο Κασσελάκης άσκησε σφοδρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, μιλώντας για «πολιτική αυτοκτονία».

«Τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν έχουμε ξαναδεί. Να είσαι πρώην πρωθυπουργός και να καταλήγεις κίτρινος πρωθυπουργός είναι λυπηρό. Δεν ξέρω τι ατζέντα εξυπηρετεί όλο αυτό. Όταν λέω ότι ανήκει στο παρελθόν, το αποδεικνύει κάθε μέρα. Δεν πάει να ανακοινώνει όσες πυξίδες θέλει… Νομίζω έχει τελειώσει η αξιοπιστία του και το επιχείρημα περί Κεντροαριστεράς».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αν κατέβει, η καλύτερή του μέρα θα είναι η πρώτη, γιατί μετά θα πρέπει να απαντήσει. Rebranding κάνεις όταν δεν ξέρεις ποιος είσαι».

«Οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι δεν διάβασαν ούτε μία συγγνώμη»

Ο Κασσελάκης σχολίασε και την απουσία αναφοράς στο Μάτι από την «Ιθάκη».

«Δεν υπάρχει καμία συγγνώμη στο βιβλίο, απ’ όσο καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται να το διαβάσω. Σκέφτομαι τις οικογένειες των θυμάτων στο Μάτι, που είδαν να μην υπάρχει ούτε μία συγγνώμη και βιώνουν το δράμα ξανά».

«Το να παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες της Πολιτείας για το Μάτι είναι απαράδεκτο. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Δεν παριστάνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα· λες τουλάχιστον μία συγγνώμη. Δεν πρέπει κανείς να εκμεταλλευτεί πολιτικά αυτές τις οικογένειες».