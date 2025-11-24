Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με όσα επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του «Ιθάκη», για τον διάδοχό του και πρόεδρο του κόμματος «Κίνημα Δημοκρατίας».

Ειδικότερα, μέσα στο βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη ως «τιμωρό με αγγελικό πρόσωπο».

«Οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα πλυντήριο, την “Ιθάκη” του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταλήξει να είναι “Τιτανικός” για το πανάκριβο rebranding του», σημειώνει αρχικά ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας».

«Τσουνάμι Κασσελάκη»

«Η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε “τσουνάμι Κασσελάκη” στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής», σχολιάζει αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης. Ο ίδιος δε, σημειώνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας «φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει οργανώνοντας 2 φορές την επιχείρηση ανατροπής νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού».

Την πρώτη φορά στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, όπως τονίζει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απέτυχε, αλλά τη δεύτερη στο «μπουζουξίδικο» τα κατάφερε.

Ακόμα, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέμενε «να μάθουν» στο διάδοχό του τα «βασικά», όμως ο ίδιος απάντησε «ευτυχώς!». Ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας» εξηγεί ότι αν του είχαν μάθει αυτά που ήθελαν, θα είχε γίνει σαν αυτούς, «Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας».

«Υπερφίαλος»

«Ο Αλέξης με αποκαλεί “υπερφίαλο”, μάλιστα. Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα να τον υπερασπιστώ», προσθέτει επίσης ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μάλιστα, ο ίδιος συμπληρώνει ότι εκείνος βρέθηκε σε όλη την Ελλάδα σε φωτιές και στις περιοχές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel, ενώ αφήνει αιχμές για άλλα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν «διακοπές».

Η Μπέττυ και ο Τάιλερ

Τον κατηγορεί επίσης για ένα «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού». Εξηγεί, μάλιστα, τι πραγματικά ειπώθηκε ανάμεσα στην Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ. «Ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου».

«Προφανώς» συνεχίζει ο Στέφανος Κασσελάκης, «τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς ο Τάιλερ την ρωτούσε πως ήταν να μεγαλώνει εκείνη τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να έκανε κάποια αναφορά στο βιβλίο του για εκείνον, αν είχε γυναίκα σύντροφο.

Τέλος, αναρωτιέται τι θα καταφέρει να «κάνει» ο πρώην πρωθυπουργός με το rebranding και το νέο του κόμμα. «Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του και του εύχομαι καλοτάξιδο. Εν τω μεταξύ, έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε», καταλήγει.