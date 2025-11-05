Ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε πολλά θέματα της επικαιρότητας μιλώντας στο MEGA. Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν θα το πάρω το βιβλίο του κ. Τσίπρα διότι προσωπικά επικεντρώνομαι στο μέλλον. Δεν έχω καμία όρεξη να αναμοχλεύω ιστορίες από το 2015 κτλ. Είναι τραυματικές εμπειρίες για ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Προτιμώ να κοιτάω το μέλλον και πώς μπορούμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό», είπε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ερώτηση αν θα το διαβάσει στην περίπτωση που του στείλει το βιβλίο του ο πρώην Πρωθυπουργός ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε: «Αν μου το στείλει θα το δωρίσω. Δεν έχω περιέργεια για να ξαναμάθω αυτά τα οποία ξέρουμε όλοι. Έχω περιέργεια για το πώς μπορεί να βγάλει ο κόσμος τον μήνα ειλικρινά σας το λέω».

Ερωτηθείς αν ενδιαφέρεται να μάθει εάν γράφει και τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για εκείνον ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε ότι «δεν νομίζω ότι θα γράφει πολλά για μένα».

Επιπλέον σχολίασε και την ομάδα που πλαισιώνει τον Αλέξη Τσίπρα. «Είναι μία ομάδα η οποία για εμένα μυρίζει παρελθόν, μυρίζει αποτυχία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Τα ΕΛΤΑ είναι ένα παράδειγμα έλλειψης αριστείας»

Μιλώντας για τα ΕΛΤΑ ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε: «Στην Αμερική τα ταχυδρομεία είναι ζημιογόνα. Είναι μια υπηρεσία που θεωρείται δημόσιο αγαθό και χρηματοδοτείται γι΄αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε μία άλλη εικόνα. Είχαμε μια εταιρεία η όποια ήταν κερδοφόρα πριν από 6 χρόνια.

Μετά από πολλές απευθείας αναθέσεις και κακοδιαχείριση έχει αυτή την στιγμή βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα ίδια κεφάλαια. Τα ΕΛΤΑ είναι μία μορφή δημοκρατίας. Το θέμα είναι γιατί έχουν χωρίσει τόσες υπηρεσίες σε ιδιώτες. Είναι άλλο ένα παράδειγμα έλλειψης αριστείας, έλλειψης χρηστής διοίκησης από τους «άριστους» της ΝΔ».

Ο Κασσελάκης ζητά αφοπλισμό της Κρήτης

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια επεσήμανε: «προφανώς έχει πολιτικές προεκτάσεις το γεγονός εφόσον κανείς δεν έχει τολμήσει να προβεί σε αφοπλισμό αυτών των χωριών. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο αυτό να γίνει ίσως με ένα πρόγραμμα αμνηστίας. Δεν πρόκειται να γίνουμε φαρ ουέστ, βλέπουμε τι γίνεται τώρα που δεν υπάρχει καταγραφή και καταμέτρηση των όπλων. Η Αμερική έχει αποτύχει τελείως στο ζήτημα αυτό. Φυσικά χρειάζεται πρόληψη και καλή ψυχική υγεία.

Όποιος αφοπλίσει την Κρήτη θεωρώ θα έχει θετικό αντίκτυπο. Είναι ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό δεν είναι παράδοση, είναι σήψη. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που οι περισσότερες γυναίκες με έχουν προσεγγίσει για ζητήματα έμφυλης βίας. Δεν είναι «ματσό» για μένα αυτό, είναι μία αηδία, είναι παράνομο, ανήθικο και πρέπει να το ξεριζώσουμε. Αυτό που βλέπουμε στην Κρήτη δεν εκπροσωπεί την Κρήτη».