Ο Άγγελος Αλεξόπουλος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», παρουσιάζει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τον διάλογο ανάμεσα σε δύο κορυφαίους επιστήμονες, τον Αντρέας Σλάιχερ και τον Γουέιν Χόλμς, οι οποίοι εξετάζουν από διαφορετικές οπτικές τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο.

Ποια είναι τα οφέλη της εξατομικευμένης μάθησης και ποιοι οι κίνδυνοι της υπερβολικής εξάρτησης από τον αλγόριθμο; Είναι έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί για αυτή τη μετάβαση;

00:09 Ποιοι είναι οι ειδικοί Αντρέας Σλάιχερ και Γουέιν Χόλμς και ποια η στάση τους για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση

Ποιοι είναι οι ειδικοί Αντρέας Σλάιχερ και Γουέιν Χόλμς και ποια η στάση τους για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση 02:59 Γιατί αξίζει να εισαχθεί στην εκπαίδευση η τεχνητή νοημοσύνη;

Γιατί αξίζει να εισαχθεί στην εκπαίδευση η τεχνητή νοημοσύνη; 04:06 Τι σημαίνει για τους μαθητές ο σχεδιασμός μαθημάτων από AI

Τι σημαίνει για τους μαθητές ο σχεδιασμός μαθημάτων από AI 06:41 Η παγίδα της ευκολίας και η υπερβολική εξάρτηση από την AI που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αυτονομίας και βασικών δεξιοτήτων

Η παγίδα της ευκολίας και η υπερβολική εξάρτηση από την AI που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αυτονομίας και βασικών δεξιοτήτων 10:43 Οι ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις της AI (εργαζόμενοι σε χώρες της Αφρικής, περιβαλλοντικό αποτύπωμα από data centers, ζητήματα διαφάνειας στη δημιουργία των μοντέλων)

Οι ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις της AI (εργαζόμενοι σε χώρες της Αφρικής, περιβαλλοντικό αποτύπωμα από data centers, ζητήματα διαφάνειας στη δημιουργία των μοντέλων) 12:52 Οι άνισες δυνατότητες ανάμεσα σε δωρεάν και premium εκδόσεις AI. Πώς διασφαλίζεται η ισότητα;

Οι άνισες δυνατότητες ανάμεσα σε δωρεάν και premium εκδόσεις AI. Πώς διασφαλίζεται η ισότητα; 14:21 Ο ρόλος του σχολείου στο μέλλον. Είναι έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί;