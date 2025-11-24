Δίνοντας έμφαση στη διατήρηση των ευρωπαϊκών αξιών, της γλωσσικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας, ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία της συνεργασίας με ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και στη δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρών θεμελιωδών μοντέλων AI εντός της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI, Arthur Mensch στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου Κορυφής GenAI SE Europe, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μπορούμε και χωρίς τις ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών στην Ευρώπη αποτελεί απόδειξη ότι ο τομέας της AI δε χρειάζεται να εξαρτάται αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνοντας την ίδρυση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το 2019, ως καθοριστικό βήμα. Τόνισε ότι η συγκεντρωτική δομή του ελληνικού κράτους διευκολύνει την πρόσβαση σε ενιαία δεδομένα – ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας – γεγονός που καθιστά ευκολότερη τη συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας.

Η AI στο Δημόσιο, στη Δικαιοσύνη, στην Εκπαίδευση

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης για την αύξηση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο. Έφερε ως παράδειγμα πιλοτικές εφαρμογές, όπως η ταχύτερη ανασκόπηση συμβολαιογραφικών εγγράφων, όπου μειώθηκε ο χρόνος, από τις δύο ώρες στα 10 λεπτά. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι τέτοια εργαλεία δεν απειλούν τις θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, γεγονός που διευκολύνει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Αναφορικά με τη Δικαιοσύνη, είπε ότι η AI μπορεί να απλοποιήσει διαδικασίες, να μειώσει τον φόρτο εργασίας και να επιτρέψει στους δικαστές να επικεντρώνονται στον ποιοτικό πυρήνα των υποθέσεων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην εκπαίδευση, προέβλεψε βαθύ μετασχηματισμό, καθώς η AI θα επιτρέπει εξατομικευμένη μάθηση, την ώρα που οι μαθητές ήδη χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτα τέτοια εργαλεία.

Οι κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο επίπεδο των ρυθμίσεων, επεσήμανε τη δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ καινοτομίας και προστασίας των πολιτών. Επιπλέον αναφέρθηκε σε δύο κρίσιμες απειλές. Πρώτον, τη χρήση AI από μαθητές χωρίς εποπτεία και τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση και δεύτερον τον κίνδυνο παρέμβασης στη δημοκρατική διαδικασία μέσω προηγμένων εργαλείων παραπληροφόρησης.