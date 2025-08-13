Δεν είναι σπάνιο ή καινοφανές η σύγχρονη μυθοπλασία να εμπνέεται από τη θρησκεία και να αντλεί τα θέματά της από την πνευματική αναζήτηση και ενατένιση του θείου. Όμως αυτό που συνέβη με την τηλεοπτική μεταφορά του βίου του Αγίου Παΐσίου είναι αναντίρρητα μοναδικό – και για πολλούς σηματοδότησε κάτι απρόβλεπτο αλλά και απροσδόκητο.

Άλλωστε η σειρά «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό» σε παραγωγή του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» που προβλήθηκε από το MEGA δεν ήταν ένας αόριστος, αδρός, μυθιστορηματικός τηλεοπτικός συναξαριστής της ζωής ενός μοναχού που άγιασε αλλά η συγκινητική και ειλικρινής σταχυολόγηση του βίου ενός ανθρώπου, της πορείας του προς το μοναχισμό και τελικά την αγιοσύνη.

Ενας άγιος στο prime time

Και μάλιστα δοσμένη με πρώτη ύλη το σεβασμό και την αγάπη προς το πρόσωπο αλλά και τοποθετημένη σε ένα αισθητικό σύμπαν που επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο θέματα θρησκευτικού ενδιαφέροντος δεν υπάρχουν απλώς ως παρίες της σύγχρονης κουλτούρας ψυχαγωγίας, αλλά την ορίζουν.

Είναι δυσθεώρητες οι τηλεθεάσεις που πέτυχαν τα 21 επεισόδια των δύο κύκλων της σειράς που προβλήθηκε στο MEGA, με αποκορύφωμα βέβαια το φινάλε της 13ης Απριλίου 2025, που παρακολούθησαν περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Όμως μεγαλύτερο από όσα επισημαίνουν οι αριθμοί – παρεμπιπτόντως ο τηλεοπτικός βίος του Αγίου Παΐσιου καταγράφηκε ως η πιο επιτυχημένη σειρά της σεζόν που πέρασε- είναι το ενδιαφέρον που υπενθύμισε πως παραμένει άσβεστο για την ζωή, το έργο και την προσωπικότητα του Αγίου. Θυμίζοντας κατ’ αναλογίαν τα πλήθη που συνέρρεαν κάποτε για να τον συναντήσουν και να λάβουν την ευχή του στο κελί του, στην Παναγούδα του Αγίου Όρους.

Πνευματική έμπνευση

Στον απόηχο της απήχησης αλλά και της επίδρασης της σειράς – και μάλιστα ακόμα και σε ανθρώπους που δε λογίζουν εαυτούς σκληροπυρηνικά θρησκευόμενους- η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου διοργανώνει στις 24 Νοεμβρίου 2025 στο Christmas Theater μία σημαδιακή φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη στον Άγιο Παΐσιο. Mε πρώτη ύλη την προβολή μιας ταινίας με σκηνές που δεν παίχτηκαν στην τηλεόραση αλλά και τα πιο κομβικά αποσπάσματα της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό».

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν ομιλίες του Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, και του Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.

Παρόντες στη συζήτηση που θα ακολουθήσει την προβολή θα είναι ο σεναριογράφος Γεώργιος Τσιάκκας, ο σκηνοθέτης Στάμος Τσάμης, οι ηθοποιοί Προκόπης Αγαθοκλέους, Νικήτας Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου, Αντώνης Κατσαρής, Δημήτρης Ξανθόπουλος και Μαρίνα Καλογήρου, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» Απόστολος Νικολαΐδης και η CEO του Ινστιτούτου Μαρία Γιαχνάκη.

Μέρος των εσόδων από την εκδήλωση που έρχεται ως τροφή για πνευματική σκέψη, ευκαιρία για γνώση αλλά και αφορμή για έμπνευση θα αποδοθούν στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» και στο Αναρρωτήριο Πεντέλης. Δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς.

Όπως άλλωστε είχε επισημάνει σε παλαιότερη ομιλία του για τον Άγιο Παΐσιο ο Καθηγουμένος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Εφραίμ: «Τι χαρακτηρίζει αυτόν τον άνθρωπο; Η θυσία για τον συνάνθρωπό του. Ο Άγιος Παΐσιος γινόταν ολοκαύτωμα να θυσιαστεί για τον άλλον».

Info: «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό: Οι ωραιότερες στιγμές» στις 24 Νοεμβρίου 2025 στο Christmas Theater. Εισιτήρια διαθέσιμα εδώ & στα ταμεία του θεάτρου.