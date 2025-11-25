«Βιώνουμε μπροστά στα μάτια μας το τέλος της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων και πολλά πράγματα που θεωρούσαμε σίγουρα, πλέον δεν είναι». Η συγκεκριμένη φράση δεν ανήκει σε πολιτικό, ακαδημαϊκό ή διπλωμάτη αλλά στον αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δείχνει να αυτονομείται από τον ρόλο του influencer, επιδιώκοντας να εκφράσει το κίνημα MAGA πολιτικά.

Επιρροή

Τελευταίο επεισόδιο στην έντονη δραστηριότητα του Κάρλσον αποτελεί η είδηση ότι ο ίδιος, θα συμμετάσχει σε υπό ίδρυση εταιρία εμπορίας πολύτιμων μετάλλων, σε συνεργασία με τον συνεργάτη και προσωπικό του πωλητή χρυσού, Κρις Όλσον. Η κίνηση δεν αποτελεί οικονομικό παράδοξο, αφού συνδέεται με το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για χρυσό, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από δυσπιστία προς τα εθνικά νομίσματα λόγω πληθωρισμού. Θεωρείται όμως πολιτική κίνηση, αφού ο Κάρλσον, ο οποίος έχει διακηρύξει επανειλημμένα την περιφρόνησή του για τις κεντρικές τράπεζες (αποκαλώντας τες «απάτη»), διατηρεί προνομιακή σχέση με τους εκατομμύρια ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαθέτοντας έτσι υψηλό περιθώριο μόχλευσης και κατά συνέπεια εγγυημένες προοπτικής κερδοφορίας.

Γεννιούνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητά του Κάρλσον να επιδρά πολλαπλά στο ευρύ κοινό, ειδικότερα στο στενό πυρήνα των υποστηρικτών του κινήματος MAGA (Make America Great Again), που συνδέονται με την άνοδο του Ντόναλτ Τραμπ στην εξουσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος –μέχρι το 2023 παρουσιαστής του συντηρητικού δικτύου FoxNews- έχει κατορθώσει να σφυρηλατήσει σχέση εμπιστοσύνης με όλες τις «φυλές» του ανορθολογικού κινήματος.

Στις εκπομπές του έχουν φιλοξενηθεί μεταξύ άλλων υποστηρικτές των UFO, θεωρητικοί της ρατσιστικής θεωρίας περί «Μεγάλης Αντικατάστασης», αρνητές του Ολοκαυτώματος. Αλλά και προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας, από τον ιρανό πρόεδρο Μεσούντ Πεζεσκιάν έως τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, Τζον Μερσχάιμερ και τον αστέρα της αμερικανικής τηλεόρασης, Τσάρλι Σιν.

Μοτίβα και ευκαιρίες

Το μοτίβο είναι ίδιο, με τον Κάρλσον να καταφεύγει με θεατράλε, διερευνητικό ύφος σε γενικόλογες ερωτήσεις, προσπαθώντας να εκμαιεύσει απαντήσεις από τους συνομιλητές του, δίχως να ταυτίζεται απόλυτα με τις πολλές φορές ακραίες θέσεις τους. Το κεντρικό μήνυμα που εξάγεται ωστόσο είναι ίδιο και απαράμιλλο: η αλήθεια αποκρύπτεται από τις πάσεως φύσεις ελίτ που κυριαρχούν στην αμερικανική πολιτική. Αυτές διαφοροποιούνται, ανάλογα με το εκάστοτε πολιτικό διακύβευμα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ πρωταρχικοί στόχοι υπήρξαν οι Δημοκρατικοί, οι «πολιτικές ταυτότητας» και οι μετανάστες.

Τώρα, στο επίκεντρο της οξύτατης κριτικής έχει μπει η στενή σχέση της Ουάσιγκτον με το Τελ Αβίβ και το αποκαλούμενο «βαθύ κράτος» της αμερικανικής διπλωματίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο Κάρλσον δεν διστάζει να πάρει αποστάσεις από την πολιτική του Τραμπ προς το Ιράν, χωρίς να απουσιάζουν αντισημιτικές νύξεις (όπως η αναπαραγωγή αβάσιμων κατηγοριών κατά του εβραϊκής καταγωγής μεγιστάνα Τζωρτζ Σόρος).

Δεν πάει άλλωστε καιρός από όταν ο ίδιος άνθρωπος προκαλούσε πανεθνικό σάλο με τη συνέντευξη του ακροδεξιού influencer, υπερασπιστή της λευκής υπεροχής, ανοικτά αντισημίτη και συμπαθούντα τον Αδόλφο Χίτλερ, Νικ Φουέντες. Ή όταν φιλοξενούσε στην εκπομπή του τη διαβόητη συνωμοσιολόγο Κάντας Όουενς, που εκτός από την εχθρική της στάση προς το Ισραήλ, βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το γαλλικό προεδρικό ζεύγος μετά τον ισχυρισμό της ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας (!).

Πρόκειται για εντυπωσιακή στροφή αν μελετήσει κανείς το βιογραφικό του Κάρλσον, το οποίο περιλαμβάνει στάσεις στην αρχή της καριέρας του σε μερικά από τα προπύργια της φιλελεύθερης δημοσιογραφίας, όπως το MSNBC και το CNN. Αλλά απολύτως ευεξήγητη αν σκεφτεί κανείς ότι η άνοδος του συνέπεσε με την άνοδο μιας σειράς εναλλακτικών μέσων που επέτρεψαν μια πιο εξατομικευμένη πληροφόρησης, έξω από τα φίλτρα της παραδοσιακής δημοσιογραφίας και ευεπίφορης στον μισαλλόδοξο λόγο.

Το εμβληματικό παράδειγμα του δολοφονηθέντα, υπεσυντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ και το δέλεαρ της πρωτοκαθεδρίας που κληροδότησε ο 31χρονος στον «λαό του MAGA» δημιουργούν επιπλέον κίνητρα στους επιγόνους του. Ο Κάρλσον προβάλει ως ένας εξ αυτών, με τον πολιτικό σχολιαστή Τζον Γκανζ να επισημαίνει στο πλαίσιο συνέντευξης, πως πρέπει πλέον να λογίζεται ως ενεργή πολιτική φιγούρα, με φιλοδοξίες ιδεολογικού καθοδηγητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Κατά τον ίδιο, ο Κάρλσον εκπροσωπεί με τον πλέον εύγλωττο τρόπο τη συμμαχία της μειούμενης δημογραφικά «λευκής Αμερικής» με τους παραδοσιακούς ρατσιστές και την αγχωμένη από τις υψηλές ταχύτητες της ψηφιακής εποχής εργατική τάξη. «Δεν χρειάζεται να είσαι πρόεδρος για να είσαι ηγέτης του MAGA» συμπληρώνει εμφατικά ο δημοσιογράφος των NewYorkTimes, Έζρα Κλάιν.