Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δε διάγει την καλύτερη περίοδό του. Αφενός, οι πολλαπλές εκλογικές πανωλεθρίες σε κρίσιμες πολιτείες και σημαντικούς δήμους–με την περίπτωση του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη την πιο χαρακτηριστική. Αφετέρου, η ραγδαία πτώση της δημοφιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, με πολλούς πολίτες να δυσανασχετούν με την δασμολογική πολιτική του Λευκού Οίκου.

Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εκεί, αφού η εσωστρέφεια στο εσωτερικό του ιστορικού συντηρητικού κόμματος γιγαντώθηκε εξαιτίας ενός μάλλον απρόβλεπτου γεγονότος και συγκεκριμένα τη συνέντευξη του ακροδεξιού influencer, Νικ Φουέντες, υπερασπιστή της λευκής υπεροχής, ανοικτά αντισημίτη και συμπαθούντα τον Αδόλφο Χίτλερ στον διάσημο συντηρητικό τηλεπαρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον.

Αναταράξεις

Ο πολύπειρος δημοσιογράφος, δεν έχασε ασφαλώς την ευκαιρία με την εμπειρία του και το ιδιαίτερο τηλεοπτικό ταλέντο που διαθέτει να εκμεταλλευτεί την περίσταση, δίνοντας άπλετο χρόνο στον συνομιλητή του, εξαπολύοντας τις κατάλληλες «βολές» σε πολιτικούς φιλικούς προς το Ισραήλ (όπως ο κυβερνήτη του Τέξας Τεντ Κρουζ και ο πρώην πρόεδρος Τζωρτζ Μπους) και μεταβάλλοντας έτσι σε πραγματικό πανεθνικό γεγονός τη μεταξύ τους συνάντηση. Σε αυτή, ο 27χρονος Φουέντες δεν δίστασε μεταξύ άλλων να κάνει λόγο για «δυσανάλογη επιρροή του εβραϊσμού στις ΗΠΑ» ενώ έσπευσε να δηλώσει θαυμαστής και του Ιωσήφ Στάλιν (!). Όπως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε σάλος, με τον Κρουζ να κρούει κώδωνα κινδύνου για τα αυξημένα περιστατικά αντισημιτισμού στην ευρύτερη Δεξιά και τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ, να τονίζει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι με την καταδίκη των φαινομένων αντισημιτισμού και την υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε ωστόσο η αντίδραση που προκάλεσε σε δεύτερο χρόνο το δίωρο τετ α τετ στους κόλπους της κυβερνώσας παράταξης, αφού η τοποθέτηση του επικεφαλής της ιδιαίτερα επιδραστικής συντηρητικής δεξαμενής σκέψης Heritage Foundation, Κέβιν Ρόμπερτς, ο οποίος αφότου αποστασιοποιήθηκε των απόψεων του Φουέντες έσπευσε να υπερασπιστεί το δικαίωμά του τελευταίου στη ελεύθερη έκφραση, καταφερόμενος μάλιστα κατά «της αστυνόμευσης των χριστιανικών συνειδήσεων».

Αυτό που ακολούθησε ήταν η μαζική παραίτηση μελών του ιδρύματος, τα οποία ήταν επιφορτισμένα με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ενώ τον δρόμο της αποχώρησης πήρε και ο Στίβεν Μουρ, επί σειρά ετών συνεργάτης. Ως αποτέλεσμα, ο Ρόμπερτς απολογήθηκε και δήλωσε την πρόθεσή του να εργαστεί ώστε να επανορθώσει τη ζημιά που προκλήθηκε. Το κακό όμως είχε ήδη γίνει, αφού επιφανείς συνεργάτες του Heritage, όπως ο Λουκ Μουν είχαν αναδείξει περιστατικά αντισημιτισμού «από συγκεκριμένες ομάδες της Δεξιάς», στον απόηχο της επανεκλογής του Τραμπ.

Η ψυχή του MAGA

Ο Φουέντες, ηγετική μορφή του υπερεθνικιστικού κινήματος ονόματι Groypers, αποτελεί ο ίδιος την πιο εμφατική έκφραση της ριζοσπαστικοποίησης του φιλοτραμπικού κινήματος MAGA (Make America Great Again). Η πολιτική του δραστηριοποίηση ανάγεται στα βίαια επεισόδια του Αυγούστου του 2017 στη Σάρλοτσβιλ, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης υπερθνικιστικών οργανώσεων, που βαφτίστηκε «Unite the Right». Έπειτα, ακολούθησε καριέρα YouTuber, υποστηρίζοντας -από τη δική του σκοπιά και με δικό του ύφος- τον νυν αμερικανό πρόεδρο. Έκτοτε αυτονομήθηκε, πρωταγωνιστώντας στην πλατφόρμα υπηρεσιών βίντεο Rumble και καταλήγοντας το 2020 στην ίδρυση του think tank America First Foundation, το οποίο διακηρύττει «το ρόλο του Θεού στην κοινωνία και προωθεί τις αρχές του εθνικισμού και του Χριστιανισμού».

Είναι αυτή η διαρκής μετακίνηση σε διαρκώς πιο «ριζοσπαστικές» θέσεις που δείχνει να ανταμείβεται με δημοφιλία που προβληματίζει αρκετούς αναλυτές και δημοσιολόγους για τα όρια του πολιτικού ρεύματος που αποκαλείται «εθνικός συντηρητισμός». Και να επισημαίνουν πως η συζήτηση για τον ρόλο του εβραϊκού λόμπι, όπως και τα αντισημιτικά χαρακτηριστικά προϋπήρχαν του Φουέντες αλλά οξύνονται από μια σειρά εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων όπως η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και η διάχυτη διάθεση αμφισβήτησης των κατεστημένων θεσμών που εισήγαγε η πρώτη προεδρία Τραμπ και διευρύνει με πολλαπλάσια ορμητικότητα η δεύτερη. Στον αντίποδα αυτής της τάσης, η φιλοισραηλινή μερίδα των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί επικίνδυνες τέτοιες απόψεις, που θέτουν σε κίνδυνο τη συμμαχία μεταξύ του συντηρητικού πλέγματος, που είναι γνωστό με το αρκτικόλεξο WASP (Λευκός Αγγλοσάξονας Προτεστάντης) με το εβραϊκό λόμπι και τις παραδοσιακά ισχυρές ευαγγελικές εκκλησίες του Νότου.

Μέσα σε αυτό τον ξέφρενο ανταγωνισμό πρόσωπα σαν τον Νικ Φουέντες ή την –επίσης γνωστή για τον έντονα αντιεβραϊκό της λόγο- συνωμοσιολόγο και podcaster Κάντας Όουενς αναδεικνύονται ολοένα και πιο δυναμικά, διεκδικώντας την πρωτοκαθεδρία του «λαού του MAGA». Και θέτουν το ερώτημα για το κατά πόσο μπορούν να τιθασευτούν από το κατεστημένο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αυτές οι δυνάμεις αλλά και τι ζημιά μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν μακροπρόθεσμα σε μια Αμερική που χαρακτηρίζεται από όλο μεγαλύτερη φυλετική και καταγωγική πολυμορφία.