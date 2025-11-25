Ας το ονομάσουμε το επόμενο κορυφαίο μοντέλο της Αμερικής. Με την κυκλοφορία της τρίτης έκδοσής του αυτή την εβδομάδα, το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Gemini της Google ξεπέρασε το ChatGPT και άλλους ανταγωνιστές και έγινε το πιο ικανό chatbot τεχνητής νοημοσύνης, όπως καθορίστηκε από συναινετικές δοκιμές αναφοράς του κλάδου.

Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν δημόσια επικύρωση για τους υπαλλήλους της Google, οι οποίοι, για μήνες, διεξήγαγαν τις δικές τους, προσωπικές δοκιμές του μοντέλου — ζητώντας του να πει αστεία, προσπαθώντας να το δυσκολέψουν με μαθηματικά προβλήματα — και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχαν κάτι που τελικά θα έριχνε το πεδίο LLM υπέρ της εταιρείας.

Για έναν από τους «έλεγχους ατμόσφαιρας» της, η Tulsee Doshi, ανώτερη διευθύντρια διαχείρισης προϊόντων της Gemini, ζήτησε από το μοντέλο να γράψει στα Γκουτζαράτι, μια γλώσσα που ομιλείται ευρέως στην Ινδία, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα από αυτά που είχε πάρει από προηγούμενα μοντέλα.

«Το ονομάζω σημάδια ζωής, σωστά;» είπε. «Οι άνθρωποι επέστρεφαν και έλεγαν: “Το νιώθω, νομίζω ότι βρήκαμε κάτι.”»

Ο Aaron Levie, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης περιεχομένου cloud Box, απέκτησε πρόωρη πρόσβαση στο Gemini 3 στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αρκετές ημέρες πριν από την κυκλοφορία του. Η εταιρεία πραγματοποίησε τις δικές της αξιολογήσεις του μοντέλου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για να δει πόσο καλά μπορούσε να αναλύσει μεγάλα σύνολα σύνθετων εγγράφων.

«Στην αρχή, έπρεπε να αμφισβητήσουμε τα αποτελέσματα και να αναρωτηθούμε: “Μήπως κάναμε κάποιο λάθος στην αξιολόγησή μας;”, επειδή η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη», είπε. «Αλλά κάθε φορά που το δοκιμάζαμε, έβγαινε με διψήφια διαφορά».

Η κυκλοφορία του Gemini 3 χάρισε στη Google μια δύσκολη νίκη: η εταιρεία, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα στον αγώνα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης αυτή την εβδομάδα εντυπωσίασε τους χρήστες, οι οποίοι εξήραν την ευφυΐα, την ακρίβεια και τις δημιουργικές του δυνατότητες. Την Πέμπτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Gemini 3 θα τροφοδοτήσει μια νέα έκδοση του Nano Banana, ενός δημοφιλούς εργαλείου δημιουργίας εικόνων που έχει ήδη οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της χρήσης του Gemini φέτος.

Η επιτυχία του νέου μοντέλου αποτελεί σημαντική πρόκληση για την OpenAI, την Anthropic και άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το Gemini 3 ξεπέρασε τα ανταγωνιστικά μοντέλα σε περισσότερες από δώδεκα δοκιμές αναφοράς, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις σε μια σειρά κατηγοριών νοημοσύνης.

«Είναι οι νικητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό είναι αρκετά σαφές», δήλωσε ο αναλυτής της MoffettNathanson, Michael Nathanson. «Αυτή τη στιγμή, έχω πολύ καλή εντύπωση για την πορεία τους».

Το ChatGPT της OpenAI εξακολουθεί να είναι μακράν το πιο δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι έχει πλέον 800 εκατομμύρια χρήστες κάθε εβδομάδα, σε σύγκριση με τους 650 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες του Gemini. Και το Claude της Anthropic θεωρείται ευρέως ως ένα από τα κορυφαία μοντέλα για προγραμματισμό. Ωστόσο, οι προόδους του Gemini 3 έχουν τη δυνατότητα να το καθιερώσουν ως το προτιμώμενο εργαλείο για ένα ευρύ φάσμα εργασιών, σύμφωνα με χρήστες και αναλυτές.

Η Google προσπαθεί να αποκτήσει πλεονέκτημα στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης από την κυκλοφορία του ChatGPT πριν από τρία χρόνια, γεγονός που πυροδότησε τους φόβους των επενδυτών ότι η εμβληματική μηχανή αναζήτησης της εταιρείας θα χάσει σημαντικό μέρος της επισκεψιμότητάς της από τα chatbots. Η εταιρεία αγωνίστηκε για μήνες να κερδίσει έδαφος.

Ο διευθύνων σύμβουλος Sundar Pichai και άλλα στελέχη έχουν από τότε εργαστεί για την αναθεώρηση της στρατηγικής ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, καταργώντας τα εσωτερικά στεγανά, εξορθολογίζοντας την ηγεσία και ενοποιώντας τις εργασίες στα μοντέλα της, σύμφωνα με τους υπαλλήλους. Ο Sergey Brin, ένας από τους συνιδρυτές της Google, επανέλαβε τον καθημερινό του ρόλο στην εταιρεία, βοηθώντας στην επίβλεψη των προσπαθειών ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης προγραμματιστών τον Μάιο, η Google παρουσίασε μια σειρά εξελιγμένων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης και μια ανανεωμένη έκδοση της κλασικής μηχανής αναζήτησης με λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία απαντά σε ερωτήματα αναζήτησης με συνομιλία τύπου chatbot. Αυτό βοήθησε ορισμένους επενδυτές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη ότι η εταιρεία επανέρχεται, σύμφωνα με τον Nathanson, αλλά η τιμή της μετοχής παρέμεινε χαμηλή αυτό το καλοκαίρι.

«Η Wall Street συζητούσε αν αυτοί οι τύποι θα καταστραφούν από την τεχνητή νοημοσύνη», είπε.

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, η κυκλοφορία του Nano Banana έθεσε τη χρήση του Gemini στην ταχύτερη τροχιά της μέχρι σήμερα. Οι 650 εκατομμύρια μηνιαίοι χρήστες του Gemini αυξήθηκαν από 450 εκατομμύρια τον Ιούλιο.

Η εταιρεία σημείωσε επίσης μια σημαντική νίκη τον Σεπτέμβριο, όταν ένας ομοσπονδιακός δικαστής αρνήθηκε να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στην εταιρεία, αφού προηγουμένως διαπίστωσε ότι διατηρούσε παράνομο μονοπώλιο στην αγορά αναζήτησης. Ο δικαστής δήλωσε ότι η ανταγωνιστική δυναμική της αγοράς είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει, κυρίως λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet GOOGL 6,31% αύξηση; πράσινο τρίγωνο προς τα πάνω, ανακοίνωσε ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων τον περασμένο μήνα, κυρίως λόγω της ανάπτυξης στον τομέα του cloud computing και της διαφήμισης. Οι μετοχές της έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% φέτος και κατά περισσότερο από 60% από το καλοκαίρι. Η αγοραία αξία της αυτή την εβδομάδα έφτασε τα 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας αυτή της Microsoft για πρώτη φορά σε επτά χρόνια.

Η Google είχε ως στόχο να αναπτύξει το Gemini 3 για να επιτύχει σε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μηχανικοί και οι ερευνητές της εταιρείας ήθελαν να βελτιώσουν την ικανότητα αυτού του μοντέλου να «βλέπει», να αναλύει και να δημιουργεί όλα τα είδη περιεχομένου — κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο και κώδικα. Επίσης, ήθελαν να βελτιώσουν την ικανότητά του να σκέφτεται και να συλλογίζεται, με σκοπό να δημιουργήσουν έναν καλύτερο προσωπικό βοηθό στον προγραμματισμό και σε άλλες εργασίες.

Μετά την κυκλοφορία, ένας πίνακας που έδειχνε τη βαθμολογία του Gemini 3 σε 20 δοκιμές αναφοράς κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο. Το μοντέλο ξεπέρασε σημαντικά τα τελευταία μοντέλα των ChatGPT και Anthropic σε δοκιμές που αφορούσαν γνώσεις επιπέδου εμπειρογνωμόνων, λογικά παζλ, μαθηματικά προβλήματα και αναγνώριση εικόνων. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση μετά το Claude Sonnet 4.5 της Anthropic σε μια ενιαία δοκιμή αναφοράς που αφορούσε την κωδικοποίηση.

Η Google διεξήγαγε μερικές από τις δοκιμές εσωτερικά. Οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν από άλλες εταιρείες. Οι υπάλληλοι πέρασαν το Σαββατοκύριακο πριν από την κυκλοφορία περιμένοντας τα αποτελέσματα, μερικά από τα οποία ήταν πολύ υψηλότερα από τα αναμενόμενα.

Ο Doshi είπε ότι η καλύτερη έκπληξη ήταν η υψηλή απόδοση του Gemini 3 σε μια αξιολόγηση που ονομάζεται Vending Bench, η οποία δοκιμάζει την ικανότητα ενός μοντέλου να σκέφτεται και να ενεργεί με την πάροδο του χρόνου, ζητώντας του να χειριστεί έναν αυτόματο πωλητή. Το μοντέλο πρέπει να παρακολουθεί το απόθεμα, να υποβάλλει παραγγελίες και να ορίζει τιμές προκειμένου να κερδίσει χρήματα στην προσομοίωση.

«Το Vending Bench αντικατοπτρίζει ένα από τα πράγματα που ελπίζαμε να αλλάξουμε πραγματικά με αυτό το μοντέλο και να προωθήσουμε, δηλαδή τη βελτίωση της χρήσης των εργαλείων και του σχεδιασμού», είπε.

With the launch of Nano Banana Pro, we’re also rolling out the ability for Gemini users to check whether an image was generated with or edited by Google AI using SynthID, our digital watermarking technology. Now you can upload any image into the Gemini app and ask “Is this… pic.twitter.com/gZKSeJGqgP — G3mini (@GeminiApp) November 20, 2025

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας, η Google άρχισε να προσφέρει στους συνδρομητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Gemini 3 σε λειτουργία AI, η πρώτη φορά που η εταιρεία ενσωμάτωσε ένα νέο μοντέλο στην αναζήτηση από την πρώτη μέρα. Η εταιρεία έχει σχέδια να το διαθέσει σύντομα σε όλους στις Η.Π.Α.

Ο Robby Stein, αντιπρόεδρος προϊόντων αναζήτησης, είπε ότι συνεργάστηκε για μήνες με την ομάδα Gemini για να καθορίσει πώς το νέο μοντέλο θα μπορούσε να βελτιώσει την παροχή αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης. Για έναν από τους ελέγχους του, χρησιμοποίησε τη λειτουργία AI για να ζητήσει βοήθεια ώστε να εξηγήσει στην 7χρονη κόρη του την έννοια της ανυψωτικής δύναμης σε ένα αεροπλάνο.

Περίμενε μια γραπτή απάντηση. Το αποτέλεσμα: μια διαδραστική προσομοίωση που έδειχνε τα ρεύματα που κινούνται πάνω από ένα φτερό, με ένα ρυθμιστικό που του επέτρεπε να κινεί το φτερό, να αλλάζει τα ρεύματα και να ανυψώνει το αεροπλάνο στον αέρα.

«Σκέφτηκα: “Πω πω, αυτό μπορεί πραγματικά να παρουσιάσει τις πληροφορίες με τον καλύτερο τρόπο, δεδομένης της ερώτησης”», είπε. «Αυτή ήταν η κύρια στιγμή που συνειδητοποίησα τις δυνατότητες αυτού του προϊόντος».