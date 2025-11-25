Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, επισκέφθηκε σήμερα το γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, προκειμένου να επιθεωρήσει από κοντά την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες από τον Δήμο Πειραιά.

Το συγκεκριμένο γήπεδο έχει μισθωθεί από τον Δήμο Πειραιά, ώστε να χρησιμοποιείται από τα 11 αθλητικά σωματεία της πόλης, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες τους.

Οι εργασίες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 20 ημέρες, περιλαμβάνουν:

την εγκατάσταση κερκίδας 1.500 θέσεων για να φιλοξενεί ο χώρος κοινό

τη δημιουργία νέων αποχωρητηρίων

νέο σύγχρονο φωτισμό, ο οποίος έχει ήδη τοποθετηθεί

τις απαραίτητες υποδομές για την ασφαλή παρουσία θεατών

παρεμβάσεις αναβάθμισης στον περιβάλλοντα χώρο

Σημειώνεται πως, οι βάσεις της κερκίδας – η οποία είναι λυόμενη – έχουν ήδη τοποθετηθεί όπως και τα συρματοπλέγματα στον χώρο.

Κατά την ενημέρωση του Δημάρχου Πειραιά παρών ήταν και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Χαράλαμπος Λιακόσταυρος.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Σήμερα επισκέφθηκα το γήπεδο ποδοσφαίρου του Σ.Ε.Φ. το οποίο μισθώνει ο Δήμος Πειραιά, προκειμένου να δω από κοντά την πρόοδο των εργασιών οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 20 ημέρες.

Ο Δήμος Πειραιά, όπως υποσχεθήκαμε, τοποθετεί κερκίδα 1.500 θέσεων, καθώς και τα απαραίτητα σύγχρονα αποχωρητήρια και νέο σύγχρονο φωτισμό, ο οποίος έχει ήδη τοποθετηθεί, προκειμένου οι 11 ομάδες που προπονούνται εκεί, να διαθέτουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Η αναβάθμιση της αθλητικής αυτής εγκατάστασης είναι μια ακόμη δέσμευσή μας, η οποία υλοποιείται, παρά την καθυστέρηση 1,5 χρόνου, που οφείλεται σε λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους: μια αστοχία στον πρώτο διαγωνισμό και η πολύμηνη αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία της Κυβέρνησης με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες.

Μόλις η συμφωνία επισφραγίστηκε και εκδόθηκε το ΦΕΚ της παραχώρησης, ο Δήμος Πειραιά προχώρησε άμεσα στην έναρξη των εργασιών, οι οποίες εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και πιστεύω πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από την πλευρά της θα υλοποιήσει το δικό της μέρος.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να αποτελέσει το γήπεδο έδρα αγώνων της Γ’ Εθνικής, αυτό θα το κρίνουν οι αρμόδιοι φορείς αδειοδότησης και σε καμία περίπτωση ο Δήμος Πειραιά.

Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά στους Δημοτικούς Συμβούλους. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν πάντα εκείνοι που, εν γνώσει τους, ψεύδονται δημόσια, επιχειρώντας να παραπλανήσουν και να παρασύρουν κάποιους που εύλογα δεν γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες, ισχυριζόμενοι ότι ο Δήμος Πειραιά κοροϊδεύει τα Πειραϊκά σωματεία. Πρέπει να καταστεί σαφές, προς πάσα κατεύθυνση, το εξής:

Ο Δήμος Πειραιά μισθώνει το γήπεδο 11×11 από το Σ.Ε.Φ. και ανέλαβε ήδη δαπάνη 400.000 ευρώ για τις υποδομές που προανέφερα, έτσι ώστε να στηρίξει τα αθλητικά σωματεία της πόλης. Αυτή είναι μια συνειδητή μας επιλογή, η οποία αποτελεί επένδυση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στους νέους μας. Οι εργασίες αναβάθμισης προχωρούν, η δέσμευσή μας γίνεται πράξη και πάντα τα γεγονότα και τα έργα αποτελούν την πιο ξεκάθαρη απάντηση σε όσους επιλέγουν συνειδητά να διαδίδουν ανακρίβειες. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών μας υποδομών».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων, Έργων Αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, δήλωσε: «Στο γήπεδο του Σ.Ε.Φ. στο 11 x 11 έχουμε ξεκινήσει εργασίες τοποθέτησης της κερκίδας για να εξυπηρετηθούν οι ομάδες του Πειραιά. Ένα αίτημα των ομάδων που από σήμερα παίρνει «σάρκα και οστά». Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, η κερκίδα θα έχει τοποθετηθεί για όλους όσοι θέλουν να παρακολουθούν τις προπονήσεις των ομάδων σε ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον».