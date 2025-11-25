Ταμείο κάνουν στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για τις πρώτες αντιδράσεις του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και η αποτίμησή τους είναι θετική. Την ίδια στιγμή στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα, η κινητικότητα είναι έντονη για την «Ιθάκη» (εκδόσεις Gutenberg) που προκαλεί πολλές συζητήσεις και αναζωπυρώνει συγκρούσεις του παρελθόντος, ενώ το περιβάλλον του επιχειρεί να αποδραματοποιήσει την κατάσταση και να περιορίσει την πολιτική ανάγνωση που γίνεται στο εσωτερικό του κόμματος.

Σύμφωνα με τακτικούς συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, η «Ιθάκη» αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως μια πολιτική καταγραφή γεγονότων της περιόδου 2015–2019 και όχι ως εργαλείο εσωκομματικών μηνυμάτων.

Πηγές που συνομιλούν συστηματικά μαζί του επισημαίνουν ότι ο Αλ. Τσίπρας θέλησε να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για κρίσιμες αποφάσεις και διαπραγματεύσεις, χωρίς να στοχεύει σε παρέμβαση στις σημερινές ισορροπίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι η χρονική στιγμή δημοσίευσης δεν είναι ουδέτερη, καθώς το κόμμα βρίσκεται σε φάση αναζήτησης προσανατολισμού και επαναπροσδιορισμού της πολιτικής του ταυτότητας.

Στο περιβάλλον του Τσίπρα υπάρχει η εκτίμηση ότι οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες, κυρίως μέσω υπαινικτικών δηλώσεων στελεχών της νέας ηγεσίας, ήταν αναμενόμενες.

Συνεργάτες του πρώην προέδρου σημειώνουν ότι «οι εσωτερικές εντάσεις δεν οφείλονται στο βιβλίο αλλά προϋπήρχαν», ενώ χαρακτηρίζουν «απλή αναταραχή» τις δημόσιες αιχμές που εμφανίστηκαν.

Η θέση που εκπέμπεται είναι ότι ο Τσίπρας δεν επιδιώκει να ανοίξει μέτωπο, αλλά θεωρεί υποχρέωσή του να παρουσιάσει μια συνολική αφήγηση της διακυβέρνησης.

Παράλληλα, στην ομάδα που χειρίζεται την επικοινωνιακή του παρουσία εκτιμούν ότι η συζήτηση γύρω από το βιβλίο θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η δημοσιοποίηση αποσπασμάτων φέρνει ξανά στο προσκήνιο εσωτερικές διαφωνίες που είχαν μείνει στην αφάνεια.

Η πλευρά Τσίπρα παρακολουθεί χωρίς διάθεση κλιμάκωσης τις αντιδράσεις, ενώ στελέχη που παραμένουν κοντά του υπογραμμίζουν ότι «δεν θα υπάρξει είσοδος σε κομματικές αντιπαραθέσεις». Επιθυμία τους, όπως αναφέρουν, είναι να παραμείνει η συζήτηση στο επίπεδο της πολιτικής αποτίμησης και όχι της εσωκομματικής διαπάλης.

Στις 3 Δεκεμβρίου η επίσημη παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ως προς το περιεχόμενο των αντιδράσεων, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού διαπιστώνουν ότι η ενόχληση αφορά κυρίως σημεία στα οποία ο Τσίπρας αποτυπώνει με λεπτομέρειες εσωτερικές διεργασίες της περιόδου των μνημονιακών διαπραγματεύσεων. Στελέχη που γνωρίζουν το παρασκήνιο σχολιάζουν ότι «η αφήγηση πειράζει όσους αισθάνονται ότι εκτίθενται». Παρ’ όλα αυτά, η πλευρά Τσίπρα επιμένει πως οι αναφορές στο βιβλίο είναι «ακριβείς περιγραφές γεγονότων» και όχι προσπάθεια στοχοποίησης προσώπων.

Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζουν ότι η πολιτική σημασία του εγχειρήματος είναι μεγάλη, καθώς ο πρώην πρόεδρος επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο από έναν ρόλο που δεν είναι θεσμικός, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικό ενδιαφέρον.

Στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει επίσης η εκτίμηση ότι οι αντιδράσεις εκτός ΣΥΡΙΖΑ είναι αναμενόμενες και δεν δημιουργούν προβληματισμό. Θεωρούν ότι η κριτική από τη Νέα Δημοκρατία και άλλους πολιτικούς χώρους βασίζεται κυρίως σε αποσπάσματα που έχουν επιλεγεί επιλεκτικά και δεν αποτυπώνουν το σύνολο της αφήγησης. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει λειτουργεί ουσιαστικά υπέρ της απήχησης του βιβλίου, καθώς αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου 2015–2019.

Συνολικά, η πλευρά Τσίπρα εμφανίζεται διατεθειμένη να κρατήσει αποστάσεις από την καθημερινή κομματική αντιπαράθεση και να αφήσει το βιβλίο να λειτουργήσει ως πολιτική κατάθεση. Εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του έτους ο θόρυβος θα έχει μειωθεί και ότι η συζήτηση θα περιοριστεί στο περιεχόμενο, χωρίς να συνδέεται με τις σημερινές ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζουν, τέλος, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν επιδιώκει ρόλο ισότιμο με την ηγεσία, αλλά θέλει να διατηρεί παρουσία στον δημόσιο διάλογο με τρόπο που θεωρεί «θεσμικό και καθαρό».

Κομβικό σημείο θεωρείται η ομιλία του στο Παλλάς την 3η Δεκεμβρίου, ημέρα παρουσίασης επισήμως του βιβλίου, για το οποίο θα μιλήσει ο Αλ. Τσίπρας με το βλέμμα στο μέλλον και όχι με διάθεση παρελθοντολογίας.