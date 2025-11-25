Ο Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάκτης στο Βήμα της Κυριακής και στο tovima.gr, ξετυλίγει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή το περιεχόμενο της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Ποιες είναι οι πιο ηχηρές αποκαλύψεις του και πόση αυτοκριτική κάνει πραγματικά. Ποιους βάζει στο στόχαστρο και γιατί. Και, κυρίως, τι σημαίνει αυτό το βιβλίο για τα πολιτικά του σχέδια.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Η “ Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα, οι αντιδράσεις και οι κινήσεις για πολιτικό restart» θα ακούσετε:

Η κυκλοφορία του βιβλίου και οι πρώτες αντιδράσεις σε πολιτικό και κομματικό επίπεδο

Η «Ιθάκη» ως αυτοβιογραφικό αφήγημα, αλλά και πολιτική παρέμβαση

Οι προσωπικές ιστορίες για τις οικογενειακές πολιτικές διαφωνίες, τα πρώτα χρόνια στην πολιτική, τη γνωριμία με την Μπέττυ Μπαζιάνα

Αποκαλύψεις για κομβικές στιγμές: 2015, μνημόνια, δημοψήφισμα, Novartis, τηλεοπτικές άδειες

(η αναφορά του στην τραγωδία στο Μάτι, περίοδος δημοψηφίσματος)

Οι σκληρές κριτικές προς πρώην συνεργάτες (Βαρουφάκη, Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Πολάκη) και οι αντιδράσεις που πυροδοτούνται

Oι κατηγορίες των αντιπάλων περί ανεπαρκούς αυτοκριτικής

Επιδίωξη επαναπροσέγγισης με τον προοδευτικό χώρο και διαμόρφωση νέας πολιτικής ταυτότητας

