Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση του κοινού στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», με τις πωλήσεις του να εκτοξεύονται από τις πρώτες κιόλας ώρες κυκλοφορίας. Μάλιστα, το βιβλίο έχει πλεον εξαντληθεί, σύμφωνα με τις εκδόσεις Gutenberg.

Mέσα σε μόλις πέντε ώρες είχε εξαντληθεί το 80% των αντιτύπων σε όλα τα βιβλιοπωλεία, ενώ μέχρι το μεσημέρι το βιβλίο είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τα ράφια.

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg προχώρησε ήδη σε πέντε ανατυπώσεις, με κάθε νέα εκτύπωση να υπολογίζεται στις 4.000 αντίτυπα. Tο βιβλίο έφτασε τις 30.000 πωλήσεις τις πρώτες ώρες.

Ανάλογη επιτυχία κατέγραψε και η αφηγηματική (ηχητική) έκδοση του βιβλίου, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έφτασε τις 400 πωλήσεις ανά ώρα στις πρώτες δέκα ώρες διάθεσής της.

Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου

Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας.

Ευχαριστούμε θερμά το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του!

Η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.

Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη!

