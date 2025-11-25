Ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο. Το είχε προβλέψει ο ίδιος. «Θα φάω πολύ ξύλο» είχε πει. Κάτι ήξερε.

Το ξύλο άρχισε. Από τους πρώην συντρόφους του και τους πολιτικούς του αντιπάλους, που αμφισβητούν τις αλήθειες του και παρουσιάζουν τις δικές τους.

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας έγινε σάκος του μποξ.

Δεν θα σταθώ στην προσπάθεια αυτοδικαίωσης του πρώην πρωθυπουργού. Ούτε στο ότι αυτός κυβερνούσε αλλά έφταιγε ο Βαρουφάκης, ο Λαφαζάνης, η Αχτσιόγλου, και ο … Χατζηπετρής.

Αυτή ήταν η αυτοκριτική του. Τόση άντεχε, τόση έκανε. Φταίει επειδή φταίνε αυτοί που επέλεξε.

Θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο όπου έχω προσωπική άποψη. Στα όσα έγραψε για τη Φώφη Γεννηματά.

Είναι το λιγότερο λυπηρό ένας πρώην πρωθυπουργός να ψεύδεται αναφερόμενος σε πρόσωπο που δεν είναι στη ζωή και δεν μπορεί να αντικρούσει τα γραφόμενά του.

Ευτυχώς για την αλήθεια και δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα υπήρχε ο Μανώλης Οθωνας.

Αλλά και όσοι είχαμε τη δυνατότητα να ξέρουμε τι έχει συμβεί μέσα από τις διηγήσεις της αείμνηστης προέδρου του ΠαΣοΚ!

Σε κάθε περίπτωση έχω την εντύπωση ότι το ξύλο θα συνεχιστεί. Όταν ο κ. Τσίπρας διαβεί, πραγματικά, τον Ρουβικώνα. Ανακοινώσει το, νέο (;) κόμμα του. Τότε η συζήτηση θα πάει στο πραγματικό διακύβευμα.

Που δεν είναι τι έγινε το 2015, αλλά τι θα γίνει στο μέλλον.

Και ο Αλέξης Τσίπρας που το 2012 μας παρουσιάστηκε ως αριστερός ριζοσπάστης, με στοιχεία street fighter των Εξαρχείων, θα πρέπει να μας επανασυστηθεί.

Ποιος είναι; Τι ακριβώς θέλει να εκφράσει; Την αριστερά που ξεγύμνωσε; Τη σοσιαλδημοκρατία που συκοφάντησε; Με τι πρόγραμμα; Και με ποια πρόσωπα;

Η Ιθάκη δεν είναι προορισμός είναι ταξίδι. Και το ταξίδι ξεκινά τώρα.

Οπότε βάστα Τσίπρα!