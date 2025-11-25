Ένα χιουμοριστικό βίντρο για τον Άδωνι Γεωργιάδη ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Αλέξης Τσίπρας.

Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, ο οποίος σε συνέντευξή του σχολίασε τόσο το νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη» όσο και τον ίδιο τον κ. Τσίπρα.

«Τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Ο Αλέξης Τσίπρας, στο βίντεο που δημοσίευσε, απαντά με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού: «Βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει», σημειώνει, χαμογελώντας.

Ο υπουργός Υγείας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο γνωστό τηλεοπτικό του παρελθόν, θυμίζοντας το περίφημο «τα λιγουρεύεστε», φράση που έχει μείνει στην τηλεοπτική μνήμη από την εποχή των τηλεπωλήσεων. Κατηγόρησε μάλιστα τον κ. Τσίπρα ότι, στην προώθηση της «Ιθάκης», δεν έχει πει μόνο αυτό.

Ο πρώην πρωθυπουργός, πάντως, δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη. Στο τέλος του βίντεο, κρατώντας το βιβλίο του, υιοθετεί επίτηδες τον παλιό τηλεοπτικό τόνο του κ. Γεωργιάδη και λέει χαριτολογώντας: «Τα λιγουρεύεστε;».