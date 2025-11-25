Σήμερα ξεκίνησε το 2ο Greek Youth Diaspora Symposium (Συμπόσιο Νεολαίας της Διασποράς), στο οποίο νέοι ομογενείς θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, αλλά και να μιλήσουν για την Ελλάδα και τον αντίκτυπο του ελληνικού πολιτισμού στην υφήλιο, αλλά και να γνωρίσουν συνομηλίκους τους που ζουν στη χώρα.

Την επίσημη έναρξη του συμποσίου κήρυξε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Να σκέφτεστε πάντοτε την πατρίδα. Να σκέφτεστε ότι εσείς οι ίδιοι είστε εκείνοι, οι οποίοι θα σώσετε τον κόσμο. Εσείς θα είστε εκείνοι που θα αναλάβετε τα ηνία και με αυτή την ευθύνη να πορευθείτε, με βάση τις αξίες τις οποίες έχετε λάβει από την οικογένειά σας, αλλά και τις αξίες, οι οποίες φωλιάζουν μέσα στις καρδιές σας. Μέσα στις ψυχές σας να παραμένει πάντα η Ελλάδα», σημείωσε στην διάρκεια της ομιλίας του.

To «παρών» έδωσε και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και μίλησε για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ως αρμόδια για θέματα Παιδείας και την προσπάθεια που καταβάλει να κάνει γνωστή την ελληνική γλώσσα σε όλον τον κόσμο. «Η ελληνική γλώσσα είναι υπερδύναμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρα Μυρογιάννη, επεσήμανε ότι στο φετινό συμπόσιο θα λάβουν μέρος νέοι και νέες από 31 χώρες και από 5 ηπείρους , ενώ πέρυσι, την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του, συμμετείχαν παιδιά από 16 χώρες. Τα νέα παιδιά που παρευρίσκονται εκεί, θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τους προβληματισμούς τους για διάφορα θέματα, όπως το περιβάλλον, την πολιτική, τον πολιτισμό, τις τέχνες και την κοινωνική συνοχή.

Το 2ο Συμπόσιο για τους Νέους της Διασποράς

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών θεσμοθέτησε το 2024 το Greek Youth Diaspora Symposium, με στόχο την ενεργότερη συμμετοχή τους στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Στο φετινό συμπόσιο θα συμμετάσχουν νέοι και νέες της Ελληνικής Διασποράς, ηλικίας 18–25 ετών, ως ομιλητές. Παράλληλα, θα λάβουν μέρος και οι νέοι που ανακηρύχθηκαν Greek Youth Diaspora Ambassadors 2024, στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους και θα βραβευθούν.

Πού αποσκοπεί η διοργάνωσή του;

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας και δικτύωσης των νέων της Διασποράς με τους νέους της Ελλάδας, μέσα από το πρίσμα των σύγχρονων προκλήσεων και των νέων δυναμικών προοπτικών. Οι θεματικές ενότητες θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως η πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά, η ελληνική γλώσσα και τέχνη, η εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη και η καινοτομία, η βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, καθώς και ο ρόλος του εθελοντισμού, του αθλητισμού και των νέων στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

«Θα ήθελα, ιδιαιτέρως, να συγχαρώ τον Υπουργό, τον κ. Λοβέρδο και την Γενική Γραμματέα, την κα Μυρογιάννη, διότι σε σχέση με πέρσι βλέπω μεγαλύτερη συμμετοχή, τόσο σε αριθμό συμμετεχόντων, όσο και σε γεωγραφικές κατανομές. Πέρσι, είχαμε 16 χώρες τις οποίες τις κάναμε 31. Είχαμε τέσσερις ηπείρους, τις οποίες κάναμε πέντε. Δεν έχουμε άλλο στόχο να κατακτήσουμε για του χρόνου, κυρία Γενικέ, αλλά όμως σίγουρα μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερα παιδιά και θα είναι μεγάλη μας χαρά να βρίσκονται ακόμη περισσότερα παιδιά του χρόνου εδώ. Εξάλλου, θα έχουμε την ευκαιρία, τους Ambassadors, στους οποίους αποδώσαμε τον τίτλο αυτό του Youth Ambassador, να δούμε τα επιτεύγματά τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς που έχουμε διατρέξει και να απονείμουμε τους καινούργιους τίτλους», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τη σημασία του Συμποσίου.

Παράλληλα, ο έλληνας ΥΠΕΞ έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι οι νέοι της Διασποράς έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως πρεσβευτές του Ελληνισμού στις χώρες, όπου κατοικούν. «Να μεριμνήσετε ώστε να δημιουργήσετε τους πυρήνες εκείνους, γύρω από τις Πρεσβείες, τα Προξενεία μας και τις διπλωματικές αποστολές της χώρας στο εξωτερικό. Να καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο τον ελληνικό οικουμενικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα. Να διαδώσουμε σε όλα τα μέρη του κόσμου τις μεγάλες αξίες που δένουν διαχρονικά τον Ελληνισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Ελληνισμός δεν έχει όρια, δεν έχει τόπο»

Ο υπουργός Εξωτερικών χαιρέτησε τους νέους που συμμετέχουν και παρευρίσκονται στο Συμπόσιο και τόνισε τη σημασία της παρουσίας τους σε διεργασίες που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. «Είναι υπέροχο να είμαι εδώ και πραγματικά είναι μια εκδήλωση στην οποία προσέρχομαι με πολύ μεγάλη χαρά. Διότι εδώ συγκεντρώνονται τα παιδιά της Ελλάδας από όλες τις γωνιές του κόσμου, για να αισθανθούμε και εμείς, στη μητρόπολη, ότι υπηρετούμε την πατρίδα μας, υπηρετούμε την μείζονα οικογένεια του Ελληνισμού και ότι, αυτή τη στιγμή, μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά μας, τα οποία θα αναλάβουν και τις τύχες της χώρας, ελπίζουμε γρηγορότερα παρά αργότερα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο διπλό συμβολισμό που έχει η επιλογή του χώρου για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης: «Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο τόπο για να συγκεντρωθούμε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με όλο τον συμβολισμό που το Ίδρυμα αυτό φέρει. Γιατί ο Ελληνισμός είναι μείζων, ο Ελληνισμός δεν έχει όρια, δεν έχει τόπο. Οπουδήποτε βρεθεί, ο Έλληνας θα προκόψει, θα διατηρήσει τους δεσμούς με την πατρίδα, θα παραμείνει στην ψυχή του περισσότερο Έλληνας από τον καθένα μας. Γι’ αυτό τον λόγο, είναι μεγάλη η τιμή να οργανώνουμε φέτος στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2ο Συμπόσιο Youth Diaspora, το οποίο φέρνει όλους εσάς κοντά μας».

«Ο Ελληνισμός είναι ένας και ενιαίος»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εστίασε στο γεγονός ότι ο Ελληνισμός είναι παντού και θα πρέπει να διατηρηθεί. «Θέλουμε να διατηρηθεί ο πυρήνας αυτός του Ελληνισμού ως το πιο ζωντανό κύτταρό του. Και για τον λόγο αυτό, η οργάνωση αυτή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά αποτελεί στην πραγματικότητα την αφετηρία για μία καινούργια προσπάθεια. Και δεσμευόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα κάνουμε και την αναγκαία παρακολούθηση όλων των δράσεων που εσείς θα έχετε πετύχει κατά τη διάρκεια των χρόνων που θα έρθουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τόνισε πως υπάρχουν σκέψεις για την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού να νιώθουν κοντά τη χώρα τους και να μη υφίστανται ως κάτι ξένο στην ελληνική κοινωνία και ελληνική πραγματικότητα: «Θέλω ιδιαίτερα να αναφερθώ και πάλι στον Υπουργό και τη Γενική Γραμματέα για την μεγάλη τους προσήλωση στο Εθνικό Στρατηγικό μας Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό. Ένα τριετές σχέδιο, το οποίο έχει ακριβώς σκοπό να δημιουργήσει την κοιτίδα εκείνη του Ελληνισμού, για να μπορούμε να φέρουμε κοντά τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά να βρεθούμε και εμείς κοντά στους Έλληνες του εξωτερικού».

«Ο Ελληνισμός είναι ένας και ενιαίος. Ιδιαιτέρως φέτος, οι θεματικές που έχουν επιλεγεί είναι εξαιρετικά σημαντικές και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Διότι εκείνο το οποίο βιώνουμε είναι πραγματικά ένας κατακλυσμός, τεκτονικές αλλαγές σε όλα τα γεωπολιτικά στοιχεία του κόσμου. Κάθε μέρα βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα κρίση. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα πρόκληση. Όλες οι προκλήσεις πλέον ενέχουν έναν χαρακτήρα οικουμενικό, υπερτοπικό, είτε πρόκειται για την κλιματική κρίση είτε για την επισιτιστική κρίση ή κρίση υγείας ή τις ένοπλες συγκρούσεις. Όλες οι κρίσεις πλέον αντηχούν στον κόσμο, και γι’ αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε ο κόσμος ολόκληρος», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

H Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Μεταξύ άλλων, ο έλληνας ΥΠΕΞ εστίασε και στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου), την οποία θα τιμά επίσημα και η UNESCO από το 2026.

«Το 2026 θα είναι η πρώτη χρονιά που θα γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Μία πολύ σπουδαία πρωτοβουλία, την οποία αναλάβαμε και η οποία δικαιώθηκε από την UNESCO, έτσι ώστε, πριν από δύο εβδομάδες, να ανακηρυχθεί η ελληνική γλώσσα ως γλώσσα παγκόσμιας εμβέλειας. Δεν χρειάζεται να μιλήσει κανείς για τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στις τέχνες, στον πολιτισμό, στη φιλοσοφία. Οτιδήποτε συνδέεται με τον πολιτισμό έχει να κάνει εν τέλει και με την ελληνική γλώσσα. Αυτήν να καλλιεργείτε».

Μάλιστα, και η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και εκείνη στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στην ομιλία της. «Φέτος η UNESCO έχει συμπεριλάβει την ελληνική γλώσσα στις γλώσσες που χρησιμοποιεί επίσημα, οπότε είναι ένα τόσο επίκαιρο θέμα, για να βελτιώσουμε και εμείς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους αναγνώστες της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό», περιέγραψε η ίδια μεταξύ άλλων.

«Η ελληνική γλώσσα είναι υπερδύναμη»

Όπως εξήγησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη στην αρχή της ομιλίας της, η ίδια αν και κατάγεται από το Καρπενήσι, οι γονείς της μετακόμισαν στην Αθήνα, και αυτό της έδωσε την ευκαιρία να γεννηθεί, να μεγαλώσει και να εκπαιδευτεί στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Στη συνέχεια της ζωής της, σπουδάζοντας φιλόλογος πέρασε από σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ ακολούθησαν τα χρόνια της κρίσης και είδε πολλούς ανθρώπους της γενιάς της να εγκαταλείπουν τη χώρα τους και να φεύγουν για το εξωτερικό, καταφέρνοντας να επιτύχουν. «Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει πολλές δύσκολες κρίσεις, όπως η κρίση χρέους, και νομίζω ότι καταφέραμε να μεταδώσουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα», σημείωσε.

Η ίδια σχολίασε και τις παλαιότερες γενιές ελλήνων μεταναστών που έφυγαν για την Αστόρια και τη Νέα Υόρκη, «είμαστε περήφανοι για αυτούς και τα επιτεύγματα σε αυτές τις χώρες δείχνουν ότι είστε υπερδύναμη. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι κομπλιμέντα. Έχετε τη δυνατότητα να μοιραστείτε τις χώρες σας και η ελληνική γλώσσα είναι επίσης υπερδύναμη». Όπως τόνισε επιπλέον, «κάνουμε επίσης μια μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του διευθυντή εκπαίδευσης για να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτό και θα καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες, πάντα σε συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελληνική Εκκλησία είναι πάντα στο πλευρό μας».

«Θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη»

Ταυτόχρονα, η Σοφία Ζαχαρακή επεσήμανε τις αλλαγές που επιδιώκει να ολοκληρώσει ως υπουργός Παιδείας, «να τα εξοπλίσω με καλύτερο εξοπλισμό στην τάξη, αλλά και με δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν όλες τις νέες προκλήσεις σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. Θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για να βελτιώσουμε το σύστημα παράδοσης για τις ζωντανές και υβριδικές μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, όπου δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τον υπουργό Εξωτερικών, ώστε να μπορέσουμε να ανανεώσουμε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό».

«Οι συντονισμένες προσπάθειες με τις εξωτερικές υποθέσεις και τις ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν στην προσπάθειά μας να γίνουμε καλύτεροι και να κατανοήσουμε καλύτερα την ευρωπαϊκή γλώσσα», συμπλήρωσε. «Μία από τις κύριες προτεραιότητες μας είναι να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα. Η πρόσβαση για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες είναι ήδη αρκετά δύσκολη, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο σε ισότιμη βάση», τόνισε η υπουργός Παιδείας.

Τι άλλο αναμένεται να δούμε στο συνέδριο;

Στη συνέχεια του «2ο Greek Youth Diaspora Symposium», πρόκειται να μιλήσουν ο Σταύρος Αθ. Καλαφάτης, υφυπουργός Ανάπτυξης, η Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, Μέλος Δ.Σ. Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς, ο Πέλοψ Δ. Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης.

Δείτε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα: