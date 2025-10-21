Μια ιδιαίτερα σημαντική είδηση για τον απανταχού Ελληνισμό ήρθε από το Περθ, τελευταίο σταθμό της περιοδείας του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ο κ. Λοβέρδος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας αποφάσισε να αναγνωρίσει και να στηρίξει επίσημα την ανακήρυξη από την UNESCO της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που τιμά την ιστορία, τη δύναμη και τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας, ενώ παράλληλα ενισχύει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς φιλίας και πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστραλία.

«Η αναγνώριση αυτή δεν αφορά μόνο τη γλώσσα μας, αλλά και την ψυχή του ελληνισμού που παραμένει ζωντανή σε κάθε γωνιά της γης», δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών.