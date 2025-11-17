Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός, αποτελούν διαχρονικά τα ισχυρότερα ίσως στοιχεία της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων, εντός και εκτός Ελλάδας. Στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών εφαρμόζουμε στρατηγικές και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις, αποσκοπώντας τόσο στην ενίσχυση και διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού στις κοινότητες των Ομογενών μας, όσο και στην διεθνή προβολή της σύγχρονης εικόνας της Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται στη σύγχρονη και παραδοσιακή πολιτιστική και καλλιτεχνική έκφραση, στη γαστρονομία, στον αθλητισμό, αλλά και στις δράσεις καινοτομίας, στις επενδυτικές ευκαιρίες, στις πράσινες πρωτοβουλίες, στις αναπτυξιακές πολιτικές.

Επιστέγασμα της αναγνώρισης της οικουμενικότητας και της παγκόσμιας προσφοράς της ελληνικής γλώσσας στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας αποτελεί η πρόσφατη απόφαση της UNESCO, στην 43η Γενική Διάσκεψη της στη Σαμαρκάνδη, να ανακηρύξει την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη διαφύλαξης της γλωσσικής μας κληρονομιάς και ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, εφαρμόζουμε από πέρυσι μια καινοτόμο πολιτική οριζόντιας ενίσχυσης των εδρών, τμημάτων και τομέων ελληνικών σπουδών, νεοελληνικών και κλασικών σπουδών στο εξωτερικό. Η πολιτική αυτή αποτελείται από 3 πυλώνες: την ενίσχυση των ελληνικών Εδρών, την καταγραφή των Εδρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την ίδρυση νέων ελληνικών Εδρών στο εξωτερικό.

Στο ίδιο πλαίσιο, θεσμοθετήσαμε και διοργανώσαμε πρώτη φορά πέρυσι το Greek Youth Diaspora Symposium στην Αθήνα με τη συμμετοχή νέων απ’ όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει ελληνική Διασπορά, και εγκαινιάσαμε τον θεσμό των Youth Diaspora Ambassadors – Νεαρών Πρεσβευτών της Ελληνικής Διασποράς, οι οποίοι έχουν ως αποστολή την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και των αξιών του στις χώρες διαμονής τους. Στόχος μας η δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου και η συνεργασία και δικτύωση των νέων της Διασποράς με τους νέους της Ελλάδας, μέσα από τη σκοπιά των σύγχρονων προκλήσεων και προοπτικών.

Το 2ο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 25-28 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών αναφορικά με την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά, την ελληνική γλώσσα, την εκπαίδευση, την ΑΙ και την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, καθώς και στον ρόλο του εθελοντισμού, του αθλητισμού και των νέων στην κοινωνική συνοχή.

Πιστεύουμε βαθιά ότι η ισχυρή ελληνική Ομογένεια αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εικόνας της σύγχρονης Ελλάδας και είναι καθήκον μας να αναδείξουμε τη διασύνδεση και τη δυναμική τους.

Η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη είναι Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας