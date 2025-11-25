Με δηκτικά σχόλια και χλευαστικές επισημάνσεις υποδέχτηκαν στην κυβέρνηση το συγγραφικό πόνημα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο «Ιθάκη». Συνεργάτες του Μεγάρου Μαξίμου μελέτησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο το βιβλίο και στον «πρωινό καφέ» της Δευτέρας ενημέρωσαν αναλυτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το περιεχόμενό του.

«Δεν γίνεται να παραδέχεσαι ότι επέλεξες λάθος ανθρώπους, χάραξες λάθος στρατηγική, στράφηκες σε λάθος συμμάχους, όπως ο Πούτιν που απάντησε ότι προτιμούσε να δώσει τα λεφτά σε… ορφανοτροφεία, και, παρά ταύτα να ισχυρίζεσαι ότι το αποτέλεσμα που έφερες ήταν θετικό», ήταν μια από τις επισημάνσεις που έγιναν στο κυβερνητικό επιτελείο.

«Δεν μπορεί να πείσει κανέναν όλες οι συνιστώσες του ζητήματος ήταν λάθος και η συνισταμένη ήταν σωστή», παρατήρησε ένας από τους συμμετέχοντες στην καθημερινή σύσκεψη του επικοινωνιακού μηχανισμού της κυβέρνησης. Λίγο αργότερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης κατελόγιζε στον πρώην πρωθυπουργό «μια πολύ μεγάλη αλαζονεία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού σημείωσε ότι «δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες», υπογράμμισε: «Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια -και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα- δεν είναι και τόσο έντιμο να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών». Ειδική αναφορά κάνουν συνεργάτες του πρωθυπουργού στην ανοχή του κ. Τσίπρα στις «θεωρίες παιγνίων που εφάρμοζε ο Γιάνης Βαρουφάκης, παίζοντας, όπως λένε, τη χώρα στα ζάρια και οδηγώντας την στην οικονομική καταστροφή.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η «φάρσα» κατά Μαρξ και τα ηθικά ζητήματα

Επικαλούμενος, εξάλλου, τη ρήση του Καρλ Μαρξ σύμφωνα με την οποία «η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα», ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία». Όπως πρόσθεσε, «δεν γελάνε» ούτε οι πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τους 30 νέους φόρους, ούτε οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές για τα 60 ευρώ, ούτε όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως για παράδειγμα οι συγγενείς στο Μάτι.

Χλευαστικά, εξάλλου, αντέδρασε και όταν ρωτήθηκε για τα όσα μεταδίδονται «περί εκδοτικής επιτυχίας μεγέθους Χάρι Πότερ» που έχει το βιβλίο. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «το κοινό φαίνεται να δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους». Πρόσθεσε, όμως, ότι «υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά» που είναι ότι «στην περίπτωση του Χάρι Πότερ, στο Χόγκουαρτς η εκπαίδευση ήταν δωρεάν», ενώ «εμάς, η εκπαίδευση μάς στοίχισε τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ».

Από το στόχαστρο των κυβερνητικών επιτελών δεν ξέφυγε και η παραδοχή του κ. Τσίπρα για τις επιθέσεις κατά της συζύγου του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μαρέβας Γκραμπόφσκι. «Είναι ανατριχιαστικό να παραδέχεται κάποιος τόσο κυνικά ότι επέλεξε να βάλει απέναντί του μία οικογένεια, επειδή ετύγχανε η οικογένεια αυτή να ήταν η οικογένεια του πολιτικού του αντιπάλου», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Όσο για το ότι δεν ζητεί συγνώμη ο πρώην πρωθυπουργός γι΄ αυτές τις επιθέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπλήρωσε: «Έχουμε και με τη βούλα μία παραδοχή για κάτι το οποίο το ξέραμε. Η συγγνώμη απαιτεί κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου, τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Αποτιμώντας τα όσα γράφει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του, στην κυβέρνηση σημειώνουν ότι «εκτός από την οικονομική καταστροφή, υπάρχει και το ηθικό ζήτημα». Χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα παρα-υπουργεία δικαιοσύνης, στους αμετάκλητα καταδικασμένοι υπουργοί, σε κάποιους που αποφυλακίστηκαν και στη συνέχεια διέπραξαν πολύ σοβαρά εγκλήματα, λόγω φωτογραφικών διατάξεων. «Όλα αυτά δεν είναι μόνο πολιτικά, δείχνουν και την ηθική μιας κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν την ξεχνάς», τόνισε.

Διαβάστε όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του Ιθάκη που κυκλοφόρησε χθες Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.