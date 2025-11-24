Με το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα να κυκλοφορεί σήμερα, ξεκίνησαν και οι πρώτες αντιδράσεις από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις σελίδες του.

Οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού έχουν προκαλέσει συζητήσεις και δημόσιες απαντήσεις, με ορισμένους να απορρίπτουν τα όσα περιγράφει και άλλους να μιλούν για διαστρέβλωση των γεγονότων.

«Ψέματα και ανακρίβειες»

Ήδη από τις πρώτες ώρες, ο Παύλος Πολάκης αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες», ενώ προανήγγειλε αναλυτική απάντηση.

Ειδικότερα, με αιχμηρό τόνο, ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι τα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα: «Λέει και ψέμματα όμως… πολλά… και ανακρίβειες. Κρίμα», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο ίδιος τονίζει ότι θα απαντήσει αναλυτικά, σημειώνοντας: «Κι εγώ λέω ΜΟΝΟ αλήθειες».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην επίμαχη ανάρτηση του Φεβρουαρίου 2023, την οποία ο Τσίπρας συνδέει με την προσωρινή απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια, ο Πολάκης δηλώνει ότι δεν παίρνει «ούτε λέξη πίσω».

«Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο ’19–’23 αλλά και μετά, μέχρι σήμερα: από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι αυτό έπρεπε να είναι το πρόγραμμα που θα ενέπνεε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας, τονίζει ότι η «ιδιοτέλεια αφορά άλλους» και «ποτέ δεν αφορούσε εμένα».

Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο, ο Αλέξης Τσίπρας γράφει ότι ο κ. Πολάκης «εμφανίστηκε με το δικό του μπαϊράκι» κατά την κρίσιμη περίοδο του κορωνοϊού, τονίζοντας πως «υποβάθμιζε την αξία των εμβολίων» και «αμφισβητούσε τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων». Υποστηρίζει επίσης ότι στελέχη του κόμματος του είχαν εισηγηθεί την διαγραφή του, κάτι που σκέφτηκε αλλά δεν προχώρησε.

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Τσίπρας χαρακτηρίζει ως «ακόμα ένα θαύμα» την ανάρτηση του Πολάκη στις 26 Φεβρουαρίου 2023, όπου στοχοποιούσε, με φωτογραφίες, 13 δικαστές και 15 δημοσιογράφους.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι το περιστατικό τον «εξόργισε».

«Αλαζονεία, ούτε μια συγγνώμη»

Την ίδια στιγμή ο εκπρόσωπος Τύπου Παύλος Μαρινάκης, άσκησαν σκληρή κριτική στο περιεχόμενο του βιβλίου, κάνοντας λόγο για απουσία αυτοκριτικής και αναφορά σε «τραγωδίες» της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «αν ο κ. Τσίπρας ήταν ακόμη ενεργός πολιτικά, θα του αφιέρωνα τον Καρλ Μαρξ, που είπε πως η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα».

Τόνισε δε ότι «δεν πρόκειται για αστείο».

Όπως είπε, οι πολίτες που βίωσαν τις συνέπειες των «30 νέων φόρων» δεν έχουν καμία διάθεση για χιούμορ, ενώ υπενθύμισε τα τραγικά γεγονότα στο Μάτι, σημειώνοντας πως «οι συγγενείς των θυμάτων δεν γελάνε καθόλου».

«Εγώ είδα μία πολύ μεγάλη αλαζονεία, ούτε μία ”συγγνώμη” μέσα σε 750 σελίδες. Όταν ρίχνεις το πλοίο στα βράχια και είσαι ο καπετάνιος, δεν είναι τόσο έντιμο να το χρεώνεις στο πλήρωμα», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε συμπληρωματική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Εντάξει, δεν είμαι βιβλιοκριτικός, να παρατηρήσω ότι το κοινό δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Υπάρχει, όμως, μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στην μία περίπτωση, στην περίπτωση του Χάρι Πότερ δηλαδή, στο Χόγκουαρτς η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Εμάς, η εκπαίδευση μας στοίχησε τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια ευρώ».

«Πάντα πουλούσε παραμύθι»

Στο ίδιο κλίμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε με οξύ τόνο: «Πάντα πουλούσε παραμύθι. Εάν μας λέει πως είμαι τόσο κακός στην επιλογή συνεργατών, που τα 3/4 όσων επέλεξα ήταν ανίκανοι, τότε με αυτή του τη δήλωση, πώς θα ξαναδιεκδικήσει ψήφο;»

Η Ντόρα Μπακογιάννη, από την πλευρά της, εκτίμησε πως ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στην πολιτική, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το επόμενο κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα».

«Χαίρομαι, γιατί δυσκόλεψα έναν προδότη»

Ιδιαιτέρως αιχμηρά και με βαριά λόγια σχολίασε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανταπέδωσε τα «καρφιά» χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό χωρίς όμως να τον κατονομάζει, «προδότη».

Όπως είπε η πρώην πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στην Ολομέλεια με αφορμή την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, «κυκλοφόρησε ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος».

«Η προδοσία έχει πολλες μορφές και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου. Παραδέχθηκε, όμως, ότι θα διαβάσει το βιβλίο για να προσθέσει στη συνέχεια πως «βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: Να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού».

Το σχόλιο Χαρίτση για την αναφορά Τσίπρα

Για το απόσπασμα του βιβλίου «Ιθάκη» όπου ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει ότι πρότεινε στον Αλέξη Χαρίτση να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξή του στον Real FM.

Ο κ. Χαρίτσης επιβεβαίωσε ότι η περιγραφή του πρώην πρωθυπουργού είναι «ακριβής», σημειώνοντας πως η πρόταση αποτέλεσε «μια εξέλιξη που με προβλημάτισε και με βασάνισε». Όπως εξήγησε, τότε έκρινε πως δεν υπήρχαν οι πολιτικές και προσωπικές προϋποθέσεις που θα διασφάλιζαν «την ενότητα και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος».

«Δεν μπορούμε όμως να κρίνουμε τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα», πρόσθεσε.

Το βιβλίο ήταν υποχρέωση του Τσίπρα

Αναφερόμενος στη φράση του Τσίπρα για την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο ο Νίκος Παππάς είπε:

«Αυτό αφορά το αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα και απεφάνθη ο λαός», τονίζοντας πως ο ίδιος «δικαιώθηκε πολιτικά».

Για το βιβλίο, σημείωσε ότι έχει διαβάσει «τα σημαντικά κομμάτια» και εκτίμησε τον τρόπο καταγραφής των γεγονότων: «Ο Τσίπρας έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός. Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, είναι η υποχρέωση ενός πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε».

Υπογράμμισε επίσης ότι η συζήτηση αναζωπυρώνεται λόγω της σαφήνειας με την οποία ο Τσίπρας περιγράφει τη διαπραγμάτευση και το δημοψήφισμα του 2015. «Δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι με τότε… Κάποια πράγματα ίσως να τα κάναμε διαφορετικά», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι όλοι έχουν ασκήσει κριτική στον πρώην πρωθυπουργό.

Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε: «Ο Τσίπρας υπερασπίζεται πλήρως την πορεία προς τη νίκη του 2015, τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου και καταγγέλλει τη στάση των Ευρωπαίων που δεν ήθελαν λύση. Λέει: καλώς κάναμε το δημοψήφισμα, καλώς κάναμε τις εκλογές του Σεπτέμβρη».

Τέλος, παραδέχθηκε πως «έγινε πολυκέφαλη διαπραγμάτευση», αλλά πρόσθεσε ότι υπήρξε και «πολιτική σκοπιμότητα από την άλλη πλευρά», χωρίς να απαλλάσσει την τότε κυβέρνηση από τις ευθύνες της.

«Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό»

Ο πιο στενός συνεργάτης της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά ήταν αναμφίβολα ο Μανώλης Όθωνας. Ήταν εκείνος που ήταν η σκιά της. Έτσι με αφορμή το βιβλίο «ΙΘΑΚΗ» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρας, ο κ. Οθώνας έκανε μία ανάρτηση που αναφέρεται στα γεγονότα έτσι όπως τα έζησε ο ίδιος.

Κάνει λόγο για ψέματα από την πλευρά Τσίπρα και πως βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να απαντήσει.

Ολόκληρη η ανάρτησή του

Τσίπρας – Φώφη : Μια οφειλόμενη (στην αλήθεια) απάντηση.

Στο βιβλίο του ο κ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί. Σε αυτήν την επικοινωνία που έγινε -ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκάλιασμά του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια – τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε.

Το γεγονός ότι ακόμα κι αν υπήρχε τέτοια πρόταση «προοδευτικής» κυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο «όχι» θα απαντούσε η Φώφη, δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Πράγματι, με την Γεννηματά πρόεδρο του ΠαΣοΚ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση κυβερνητικής συνύπαρξης με την ακροδεξιά. Αυτό δεν θα ήταν «πρόσχημα», αλλά αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση. Αντίθετα καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν αναιρεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, ο κ. Καμμένος δεν ήταν ανάγκη αλλά πολιτική επιλογή του κ. Τσίπρα.

Επίσης ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας ότι στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στην Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό σύμφωνα με την γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του, ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας την διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό,τι τον βολεύει. Αντίθετα το ΠαΣοΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια.

Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια.

Κατά τα άλλα καλοδιάβαστο το βιβλίο, με μια υπόμνηση στον συγγραφέα: Στα ιστορικά μυθιστόρηματα πράγματι συνηθίζεται, για λογοτεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιούνται στοιχεία μυθοπλασίας. Μόνο που επιβάλλεται αυτό να αναφέρεται ρητά στο προοίμιο.

Διαβάστε όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του Ιθάκη που κυκλοφορεί σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.