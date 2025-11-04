Με τις τελευταίες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ να απέχουν πλέον μόλις έναν χρόνο, οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται εκ νέου στις κάλπες για να αποφασίσουν όμως για την «τοπική αυτοδιοίκηση», τόσο στη Νέα Υόρκη, όπου έχει στραφεί κατά κύριο λόγο το παγκόσμιο ενδιαφέρον εξαιτίας της «ερεθιστικής» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, υποψηφιότητας του Ζόραν Μαμντάνι, αλλά και σε άλλες πόλεις και πολιτείες, όπως στη Βιρτζίνια, το Νιου Τζέρσι και την Καλιφόρνια.

Μεγάλη προσέλευση στη Νέα Υόρκη

Η προσέλευση στη Νέα Υόρκη έχει ξεκινήσει και το γεγονός ότι υπήρξε ρεκόρ ψήφων κατά την διάρκεια των εννέα ημερών της πρόωρης ψηφοφορίας -περισσότεροι από 732.000 Νεοϋορκέζοι ψήφισαν πριν ανοίξουν επισήμως οι κάλπες- σηματοδοτεί σύμφωνα με τους αναλυτές ότι η συμμετοχή θα είναι υψηλή, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να είναι θετικό για τα αουτσάιντερ της εκλογικής κούρσας, δηλαδή τον Άντριου Κουόμο και τον Κέρτις Σλίβα.

Το διακύβευμα για τους ψηφοφόρους στη Νέα Υόρκη -και πέραν αυτής-, δεν είναι απλά αν θα εκλέξουν ή όχι τον Ζόραν Μαμντάνι, που είναι και το φαβορί. Υποψήφιοι και ψηφοφόροι έχουν εμπλακεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι, τους οποίους ο Τραμπ έχει και πρακτικά στοχοποιήσει -με απειλές για περιορισμό της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης ή με την ανάπτυξη της εθνοφρουράς σε πόλεις και πολιτείες με Δημοκρατικούς τοπικούς άρχοντες και κυβερνήτες-, καθ’ όλη την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έκαναν ότι περνούσε απο το χέρι τους για να επιδείξουν «επαναστατική» διάθεση απέναντι στον Τραμπ.

Τα βασικά θέματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους

Ο Ζόραν Μαμντάνι -τον οποίο ο Τραμπ χαρακτηρίζει «κομμουνιστή»- ξεχωρίζει όμως τόσο ως προς αυτό το επικοινωνιακό τέχνασμα, όσο και με τις προτάσεις του για την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων της καθημερινότητας των Νεοϋορκέζων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κόστος ζωής, η ασφάλεια και η μετανάστευση, που είναι τα πρωτεύοντα ζητήματα στην κούρσα της Νέας Υόρκης, απασχολούν συνολικά την πολιτική ζωή των ΗΠΑ σε εθνικό επίπεδο και εν μέσω shutdown αποτελούν βασικά πεδία αντιπαράθεσης μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Τραμπ από τη μια πλευρά και των Δημοκρατικών από την άλλη.

Όσον αφορά στο κόστος ζωής, το κομμάτι της στέγασης στη Νέα Υόρκη και του κόστους της έχει εκτιναχθεί, εξαιτίας της περιορισμένης προσφοράς. Πέρσι μόλις το 1,4% των κατοικιών σε ολόκληρη την Νέα Υόρκη ήταν διαθέσιμα, που σημαίνει ότι στα 1000 σπίτια μόνο 14 είναι διαθέσιμα. Παράλληλα το 9,2% όλων των κατοικιών που ενοικιάζονται είναι «υπερπλήρεις», ενώ το 2024 οι άδειες για την κατασκευή νέων διαμερισμάτων ήταν λιγότερες από το 2023.

Σημαντικό θέμα -το οποίο είναι βέβαιο ότι θα σπεύσει να εκμεταλλευτεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση εκλογικής νίκης Μαμντάνι- είναι το ζήτημα της εγκληματικότητας και της ασφάλειας. Μπορεί τα σοβαρά εγκλήματα, όπως φόνοι, να έχουν υποχωρήσει σημαντικά από το ρεκόρ 17ετίας που σημειώθηκε το 2023, όμως άλλα εγκλήματα, όπως κλοπές κλπ, βρίσκονται σε επίπεδα υψηλότερα σε σχέση με πριν από την πανδημία.

Όσον αφορά στο ζήτημα της μετανάστευσης, που επίσης είναι ένα προνομιακό πεδίο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η Νέα Υόρκη είναι διάσημη για το γεγονός ότι είναι πόλος έλξης για ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο, όμως τα τελευταία χρόνια η φήμη της αυτή αποτελεί δοκιμασία για τις Αρχές της καθώς η διαχείριση του προσφυγικού κύματος προς την πόλη έχει ρουφήξει τεράστιο μέρος των δαπανών. Τόσο ο Μαμντάνι, όσο και οι δύο αντίπαλοι του έχουν ξεκαθαρίσει ότι είναι αντίθετοι στην παρουσία των πρακτόρων της ICE, στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ θα το σεβαστεί.

Πεδίο δοκιμών για τους Δημοκρατικούς οι σημερινές αναμετρήσεις

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι οι αναμετρήσεις σήμερα αφορούν κατά κύριο λόγο πόλεις και πολιτείες που παραδοσιακά κερδίζουν οι Δημοκρατικοί, προσδίδει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στις σημερινές διαδικασίες, αφού επιτρέπουν το Δημοκρατικό Κόμμα να μετρήσει τις δυνάμεις του και να βρει την στρατηγική που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο παραγκωνίζοντας τόσο τον ίδιο τον Τραμπ, όσο και τον «τραμπισμό» σαν πολιτική τάση και στάση των Ρεπουμπλικανών.