Ένας 79χρονος αλλοδαπός από τη Βόρεια Ελλάδα ταυτοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απειλής διάπραξης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου, πριν από περίπου ένα χρόνο, σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη.

Η ταυτοποίηση έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε από την Εισαγγελία, κατόπιν έγκλησης, για ανάρτηση στο Facebook, με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο.

Ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρει:

«Τον Οκτώβριο του 2024, αναρτήθηκε σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».