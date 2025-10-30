Από τηλεφωνικές απάτες και παραπλανητικά μηνύματα, μέχρι ψεύτικους λογαριασμούς στα social media, οι επιτήδειοι συνεχίζουν με διάφορους τρόπους που εφευρίσκουν, να εκμεταλλεύονται ανυποψίαστους πολίτες. Με «όπλα» την τεχνολογία και την πειθώ, καταφέρνουν να αποσπούν χρηματικά ποσά και προσωπικά δεδομένα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Αστυνομία δεν παύει να προειδοποιεί το κοινό για τις συνεχώς εξελισσόμενες μορφές απάτης που εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Facebook, παρουσίασε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που αφορά χακάρισμα λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, απατεώνας που είχε παραβιάσει το προφίλ ενός χρήστη, προσέγγισε έναν διαδικτυακό του «φίλο» ζητώντας χρήματα για δήθεν επείγουσα πληρωμή, με το πρόσχημα ότι είχε ξεχάσει την κάρτα του. Για να τον πείσει, του ζήτησε να καταθέσει 680 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, υποσχόμενος ότι θα του τα επιστρέψει λίγες ώρες αργότερα, μάλιστα με «τόκο», δίνοντάς του 700 ευρώ.

Η αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, πριν προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το άτομο που τους ζητά χρήματα, ώστε να βεβαιωθούν πως δεν πρόκειται για απάτη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Προσοχή! Δείτε πως εξαπατήθηκε ένα άτομο στα social media!

Δέχτηκε μήνυμα από «φίλο» που ζητούσε επειγόντως χρήματα!

Όμως… δεν ήταν ο φίλος του! Στην πραγματικότητα ήταν απατεώνες που του «χάκαραν» τον λογαριασμό!

Σε κάθε περίπτωση μην καταθέτεις χρήματα, χωρίς να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά μαζί του!

Ενημερώστε & άλλους, για να μην πέσουν θύματα των απατεώνων!».