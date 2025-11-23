Η κακοκαιρία χτύπησε για τα καλά τη Δυτική Ελλάδα και κυρίως την Ηπειρο η οποία μετρά τις πληγές της μετά τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν πολλές περιοχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ποτάμια φούσκωσαν, χωριά αποκλείστηκαν.

Μηνύματα 112 ήχησαν προειδοποιώντας τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις για άντληση υδάτων, κοπή δέντρων και παροχή βοήθειας, λόγω των έντονων φαινομένων στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο.

Κατάσταση εκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου (ΠΕ Ιωαννίνων), Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΕ Άρτας), Φιλιατών (ΠΕ Θεσπρωτίας), Ζηρού (ΠΕ Πρέβεζας) και Νεστορίου (ΠΕ Καστοριάς).

Συνεργεία του δήμου σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας και της Ηπείρου, παλεύουν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που μπήκαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Ανυπολόγιστες ζημιές σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία



Σκληρό το αποτύπωμα της κακοκαιρίας και σε Κόνιτσα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Άρτα.

Στο Δήμο Β. Τζουμέρκων καταγράφονται μεγάλες ζημιές στις υποδομές καθώς η μανία του νερού που υπερχείλισε τα ποτάμια, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα της. Η γέφυρα μπέλεϊ στον Άραχθο υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να αποκοπεί η επαρχιακή οδός Ιωαννίνων-Πραμάντων.

Πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση λόγω των κατολισθήσεων ή των καθιζήσεων στο οδόστρωμα, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Τα συνεργεία του δήμου δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ο κάμπος της Φιλιππιάδας πλημμύρισε με αποτέλεσμα οι καλλιέργειες ακτινίδιου να υποστούν ζημίες. Η περιοχή δέχτηκε μεγάλο όγκο υδάτων λόγω ακαθάριστων ρεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χωριά Κλεισούρα και Αμμότοπος «κόπηκαν στη μέση», καθώς οι χείμαρροι παρέσυραν, φερτά υλικά και ξεριζωμένα δέντρα από το Ξηροβούνι.

Καταστροφές και στην Κέρκυρα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και την Κέρκυρα, κυρίως στα βόρεια του νησιού. Η κατάσταση στην Κασσιόπη παραμένει δύσκολη, όπου ειδικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες επιχειρήσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι τα δύο τελευταία 24ωρα έγιναν πάνω από 200 κλήσεις στην Πυροσβεστική για την παροχή βοήθειας, κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων σε όλη την βόρεια Κέρκυρα, ενώ ο δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Στο νησί έγιναν πολλές κατολισθήσεις, με ολόκληρες πλαγιές να υποχωρούν και να καταπλακώνουν σπίτια, που καλύφθηκαν από τόνους λάσπης.

Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο τμήμα του νησιού.

Σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν καταγραφεί στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, όπως προέκυψε και μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.