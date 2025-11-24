Ιδιαιτέρως αιχμηρά και με βαριά λόγια σχολίασε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανταπέδωσε τα «καρφιά» χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό χωρίς όμως να τον κατονομάζει, «προδότη».

Όπως είπε η πρώην πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στην Ολομέλεια με αφορμή την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, «κυκλοφόρησε ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος».

«Η προδοσία έχει πολλες μορφές και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου. Παραδέχθηκε, όμως, ότι θα διαβάσει το βιβλίο για να προσθέσει στη συνέχεια πως «βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: Να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού».