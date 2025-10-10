Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε «βρίσκομαι σε σοκ!» όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, σύμφωνα με βίντεο που απέστειλε η ομάδα Τύπου της στο AFP.

Η 58χρονη Ματσάδο που ζει στην παρανομία μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 τις οποίες η αντιπολίτευση δηλώνει ότι κέρδισε, κατηγορώντας τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 για νοθεία.

«Βρίσκομαι σε σοκ!», ακούγεται η Ματσάδο να λέει στον Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος την αντικατέστησε ως υποψήφιος λόγω της αδυναμίας της να θέσει υποψηφιότητα. «Τι είναι αυτό; Δεν μπορώ να το πιστέψω», πρόσθεσε η τιμηθείσα με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

«Βρισκόμαστε σε σοκ, αλλά είμαστε και χαρούμενοι», της απαντά ο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος έφυγε στην εξορία λίγο μετά τις εκλογές.

🇻🇪#PresidenteElecto: El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia ha reaccionado al premio Nobel de la Paz que ha sido otorgado a la líder de la oposición, María Corina Machado, siendo la primera venezolana en recibirlo por su inalcanzable labor de promover el…

Η συγκινητική στιγμή που ενημερώθηκε για το βραβείο

Η Ματσάδο ενημερώθηκε για το βραβείο μέσα στη νύχτα, όταν ξύπνησε από το τηλεφώνημα του γραμματέα της επιτροπής του Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν.

«Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα», ακούγεται να λέει στη βιντεοσκοπημένη κλήση.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε. Ελπίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα κίνημα, για το επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Εγώ είμαι μόνο ένα άτομο. Σίγουρα δεν το αξίζω αυτό», πρόσθεσε.

"Oh my god… I have no words." Listen to the emotional moment this year's laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize. Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was…

Ποια είναι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο Παρίσκα, γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου 1967, είναι πολιτικός και μηχανικός από τη Βενεζουέλα και σήμερα αποτελεί μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της αντιπολίτευσης στη χώρα.

Αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική, καθώς κατάφερε να συσπειρώσει μια άλλοτε βαθιά διχασμένη αντιπολίτευση.

Διετέλεσε βουλευτής της Εθνοσυνέλευσης από το 2010 έως την απομάκρυνσή της το 2014, ενώ στη συνέχεια αναδείχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο του αντιπολιτευτικού κινήματος. Παρά τις απαγορεύσεις συμμετοχής στις εκλογές, τους νομικούς περιορισμούς και τις απειλές που την ανάγκασαν να κρυφτεί, παρέμεινε σύμβολο αντίστασης.

Το 2025 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του περιοδικού Tie* με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα παγκοσμίως.

Η πολιτική της πορεία ξεκίνησε το 2002, όταν συνίδρυσε με τον Αλεχάντρο Πλαζ την οργάνωση Súmate, που ασχολείται με την παρακολούθηση εκλογικών διαδικασιών. Σήμερα είναι εθνική συντονίστρια του κόμματος Vente Venezuela. Το 2018 το BBC την κατέταξε ανάμεσα στις «100 Γυναίκες της Χρονιάς».

Η Ματσάδο θεωρείται από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο τής έχει απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα. Το 2012 διεκδίκησε το χρίσμα της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές, αλλά ηττήθηκε στις προκριματικές από τον Ενρίκε Καπρίλες. Το 2014 πρωτοστάτησε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ενώ το 2019, εν μέσω της συνταγματικής κρίσης, είχε δηλώσει ότι θα έθετε εκ νέου υποψηφιότητα αν ο μεταβατικός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό προκήρυσσε εκλογές – κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Το 2023 αναδείχθηκε υποψήφια του κόμματός της, ωστόσο στις 30 Ιουνίου αποκλείστηκε από την πολιτική για 15 χρόνια με απόφαση του Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης — απόφαση που επικυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Παρά τον αποκλεισμό της, η Ματσάδο κέρδισε τις προκριματικές της αντιπολίτευσης και ανακηρύχθηκε υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Στις 22 Μαρτίου αντικαταστάθηκε από την Κορίνα Γιόρις, η οποία όμως εμποδίστηκε να θέσει υποψηφιότητα, με αποτέλεσμα ο Εντμούντο Γκονζάλες να αναλάβει προσωρινά τη θέση της.