Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να το ήθελε απεγνωσμένα, όμως η επιτροπή των βραβείων Νόμπελ είχε αντίθετη άποψη. Έτσι το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 απονεμήθηκε στην Μαρία Κορίνα Μασάδο.
BREAKING NEWS
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μασάδο: «Κρατά αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα στο σκοτάδι που γίνεται πιο πυκνό».