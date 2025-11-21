Σε σημαντικές αλλαγές στην ψηφοφορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της συμμετοχής του κοινού προχωρά η EBU.

Οι αλλαγές προέκυψαν μετά από εκτενή διαβούλευση την μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης μετά τη Eurovision του 2025 και τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει γύρω από το αποτέλεσμα του Ισραήλ, το οποίο τερμάτισε δεύτερο μετά τη συνυπολόγιση των ψήφων του κοινού. Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι χώρες που δηλώνουν πως αν η EBU επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει στον 70ο Διαγωνισμό που θα γίνει τον προσεχή Μάιο στη Βιέννη εκείνες θα αποχωρίσουν από το θεσμό.

Μετά λοιπόν από το σάλο που έχει προκαλέσει η συμμετοχή του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, ειδικά πέρυσι, η EBU πραγματοποίησε σε βάθος ανασκόπηση της συμμετοχής, συνεργαζόμενη με επικεφαλής συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και με άλλους διοργανωτές σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων. Οι προτάσεις τους, μαζί με τα σχόλια των Αρχηγών Αποστολών, συνέβαλαν στις νέες ενισχυμένες δικλίδες ασφαλείας του συστήματος ψηφοφορίας.

«Ακούσαμε και ενεργήσαμε» δήλωσε ο Martin Green CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. «Η ουδετερότητα και η ακεραιότητα του Διαγωνισμού είναι υψίστης σημασίας για την EBU, τα Μέλη της και το κοινό.

Είναι απαραίτητο να προστατεύεται διαρκώς η ακεραιότητα του Διαγωνισμού. Λαμβάνουμε σαφή και αποφασιστικά μέτρα ώστε ο Διαγωνισμός να παραμείνει μια γιορτή μουσικής και ενότητας.

Πρέπει να παραμείνει ουδέτερος χώρος και να μην εργαλειοποιείται» πρόσθεσε και κατέληξε πως «Παράλληλα με τις σημερινές ανακοινώσεις, θα ενισχυθεί και η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, για να αποτρέπεται η καταχρηστική αξιοποίησή του, για παράδειγμα μέσω των στίχων ή της σκηνικής παρουσίασης.

Θα συνεργαστούμε στενά με τα Μέλη ώστε να κατανοήσουν πλήρως και να είναι υπεύθυνου για την τήρηση των κανόνων και των αξιών που διέπουν τον Διαγωνισμό».

Οι σημαντικότερες αλλαγές

Σύμφωνα με τις αλλαγές που ανακοίνωσε η EBU, πλέον θα είναι πιο ξεκάθαροι οι κανόνες προώθησης και θα υποστηρίζουν την κατάλληλη προώθηση των καλλιτεχνών και των τραγουδιών τους, αλλά θα «αποθαρρύνουν τις δυσανάλογες εκστρατείες προώθησης… ιδίως όταν πραγματοποιούνται ή υποστηρίζονται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών οργανισμών».

Επίσης μειώνεται ο μέγιστος αριθμός ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής (online, SMS και τηλεφωνική κλήση) από 20 σε 10. Ετσι οι φαν θα ενθαρρύνονται να δηλώνουν την υποστήριξή τους σε πολλαπλές συμμετοχές.

Επιστρέφουν οι επιτροπές στους Ημιτελικούς. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην προώθηση της ισορροπίας και μουσικής ποικιλίας στα τραγούδια που προκρίνονται στον Τελικό, διασφαλίζοντας ότι έργα υψηλής ποιότητας και ευρύτερου καλλιτεχνικού κύρους αναγνωρίζονται παράλληλα με τα πιο δημοφιλή.

Ο αριθμός των Κριτών θα αυξηθεί από 5 σε 7 και το εύρος των πιθανών επαγγελμάτων των Κριτών θα διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τη μουσική, μουσικοκριτικοί, καθηγητές μουσικής, επαγγελματίες όπως χορογράφοι και σκηνοθέτες, καθώς και έμπειρα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας.

Για να αντανακλάται η δημοφιλία του Διαγωνισμού στο νεότερο κοινό, κάθε Επιτροπή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο Κριτές ηλικίας 18–25 ετών.

Τέλος, η EBU θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον συνεργάτη ψηφοφορίας Once για την επέκταση των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας του Διαγωνισμού, που εντοπίζουν και αποτρέπουν δόλιες ή συντονισμένες ενέργειες ψηφοφορίας, καθώς και για την ενίσχυση της παρακολούθησης ύποπτων προτύπων, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού.

«Τα μέτρα αυτά σχεδιάστηκαν για να κρατούν την προσοχή εκεί που ανήκει, στη μουσική, στη δημιουργικότητα και στη σύνδεση» τόνισε ο Martin Green.

Στη Γενική Συνέλευση των Μελών της EBU στις αρχές Δεκεμβρίου, τα Μέλη θα κληθούν να εξετάσουν αυτό το πακέτο μέτρων και δικλίδων ασφαλείας και να αποφασίσουν εάν επαρκούν για να καλύψουν τις ανησυχίες τους, δίχως να απαιτηθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή.

Μετά τη Γενική Συνέλευση, η EBU θα συνεργαστεί με τα Μέλη για να επιβεβαιωθεί τη συμμετοχή τους στον επόμενο Διαγωνισμό.

Η πλήρης λίστα των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στη Eurovision 2026 θα αποκαλυφθεί πριν τα Χριστούγεννα.