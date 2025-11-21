Μια μυστική και αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση για τη μεταγωγή επτά κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των προφυλακισμένων είναι και οι τρεις συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από τρεις εβδομάδες κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια.

Η απόφαση ελήφθη αιφνιδιαστικά και η διαδικασία ξεκίνησε άμεσα. Στις 3 το μεσημέρι, οι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.

Οι επτά κρατούμενοι θα κατανεμηθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Εκτός από τους συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, σε άλλα καταστήματα κράτησης οδηγούνται ακόμη τέσσερις κρατούμενοι από το Ηράκλειο και τα Χανιά.

Το επεισόδιο στις φυλακές Αλικαρνασσού

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, πριν από δύο ημέρες σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο στις φυλακές Αλικαρνασσού ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας Καργάκη. Στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο κρατούμενοι, πατέρας και γιος — οι οποίοι μετακινούνται απόψε στην Αθήνα — καθώς και ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου θύματος του μακελειού στα Βορίζια.

Το επεισόδιο θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρό και εκτιμάται ότι συνέβαλε στην απόφαση για την ευρείας κλίμακας αναδιάταξη, με τη μεταφορά των συγγενών σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα.

Στο πλαίσιο των ίδιων ενεργειών, υπό απόλυτη μυστικότητα μεταφέρθηκε χθες ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο νεαρός οδηγήθηκε στις φυλακές Νεάπολης, στο Λασίθι, προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από τους άλλους δύο συγγενείς του θύματος, καθώς οι αρχές έκριναν ότι η συμβίωσή τους εγκυμονούσε κίνδυνο για νέα επεισόδια.