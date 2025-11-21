Στην σημερινή ημέρα και τον εορτασμό για τα Εσόδια της Θεοτόκου, αλλά και για την Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας», σημειώνει ο ίδιος αρχικά.

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας προσθέτει ότι «υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία». Τονίζει δε, ότι: «Σήμερα, με την “Ατζέντα 2030”, θωρακίζουμε την Πατρίδα μας με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό, τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους».

Συνεχίζει με ευχές για τη σημερινή ημέρα, «Χρόνια πολλά στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους στρατεύσιμους!».

Ο Νίκος Δένδιας καταλήγει λέγοντας πως: «Χάρη στη δική τους αφοσίωση στο καθήκον, η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Η έπαρση της σημαίας

Κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, γιορτάζεται η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, για να τιμηθεί η προσφορά τους προς το έθνος, τόσο σε περίοδο πολέμων, όσο και στην ειρήνη. Ο εορτασμός καθιερώθηκε μετά τη Μεταπολίτευση.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 21ης Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις 08:00 το πρωί η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων

Στις 11:00, επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου.

Στις 11:40, κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στις 17:09, υποστολή της ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.

Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025.

Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

Από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2025, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των Ενόπλων Δυνάμεων στον χώρο του σταθμού «Σύνταγμα» του Μετρό.

Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου

Ο συνδυασμός των εισοδίων της Θεοτόκου με την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι τυχαίος. Η Θεοτόκος τιμάται παραδοσιακά ως «υπέρμαχος στρατηγός», μια αναφορά που διατηρείται από τα βυζαντινά χρόνια και συνδέεται με την προστασία του ελληνικού έθνους.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η σκέπη της θεωρείται σύμβολο ενίσχυσης για όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Η προσφορά των ενόπλων δυνάμεων

Από τα αρχαία χρόνια έως τη σύγχρονη εποχή, οι ένοπλες δυνάμεις του Έθνους έχουν καταγράψει σελίδες ηρωισμού και επιχειρησιακής δράσης σε διαφορετικά πεδία. Ο φετινός εορτασμός της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων λειτουργεί έτσι ως υπενθύμιση μιας παράδοσης που παραμένει ζωντανή. Η σημερινή δε γεωπολιτική συγκυρία αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Με συγκρούσεις να μαίνονται και κρίσεις να ξεσπούν σε μικρές αποστάσεις από τα σύνορά μας, η ανάγκη για διαρκή αποτροπή και υψηλό επίπεδο ετοιμότητας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Την ίδια ώρα, γειτονικές χώρες εξακολουθούν να αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα, γεγονός που καθιστά την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας.

Η έκθεση στο Σύνταγμα

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από 10:00 έως 20:00 και αποσκοπεί στη γνωριμία του με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μέσω δράσεων και εκθεμάτων που προβάλλουν το έργο, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητές τους, στο πλαίσιο εξωστρέφειας, ενημέρωσης και ενίσχυσης της σχέσης με την κοινωνία.

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα εξής: