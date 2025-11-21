Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στην υπόθεση του Τζέφρι Επσταϊν και τι αναμένεται να μάθουμε όταν δημοσιοποιηθεί ο φάκελος; Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά στον Γιάννη Θ. Διαμαντή ο Νίκος Μαρκάτος. Επιπρόσθετα αναλύει τη σχέση Τραμπ – Έπσαταϊν και τη διαμάχη εντός του ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Το σκάνδαλο Επσταϊν και η εμπλοκή του Τραμπ» θα ακούσετε:

0:59 Μια συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν.

2:48 Πώς ο Τραμπ σχετίζεται με το σκάνδαλο Έπσταϊν.

4:37 Τα πρόσωπα που εμπλέκονται περισσότερο με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

6:58 Οι διαμάχες που έχει πυροδοτήσει η δράση Έπσταϊν εντός του ρεπουμπλικανικού κόμματος και του κινήματος MAGA.

8:38 Η έγκριση του Τραμπ να ανοίξει ο φάκελος Έπσταϊν και τα στοιχεία που εκμεταλλεύονται οι Δημοκρατικοί..

10:25 Οι Ρεπουμπλικανοί που έχουν βάλει στο μάτι τη θέση του επόμενου προέδρου των ΗΠΑ.

12:02 Τι είδους στοιχεία περιμένουμε από τα αρχεία Έπσταϊν.

