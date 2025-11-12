Διαδηλωτές οπλισμένοι με ρόπαλα εισέβαλαν την Τρίτη στον χώρο όπου διεξάγεται η COP30, όπου ήρθαν σε σύγκρουση με τους φρουρούς ασφαλείας στην είσοδο.

Οι διαδηλωτές ήρθαν σε σύγκρουση με τους φρουρούς ασφαλείας στην είσοδο του χώρου, ο οποίος στη συνέχεια οχυρώθηκε με τραπέζια.

Ένας μάρτυρας του Reuters είδε έναν φρουρό ασφαλείας να μεταφέρεται εσπευσμένα με αναπηρικό καροτσάκι, κρατώντας το στομάχι του. Οι διαδηλωτές διαλύθηκαν από τον χώρο λίγο μετά τη σύγκρουση.

Οι διαδηλωτές ανήκαν σε μια ομάδα εκατοντάδων ατόμων που πραγματοποίησαν πορεία προς τον χώρο της συνάντησης στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου την Τρίτη, σύμφωνα με έναν άλλο μάρτυρα του Reuters. Ένας άλλος φρουρός ασφαλείας είπε στο Reuters ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα τύμπανο που πέταξε ένας διαδηλωτής. Είχε ένα κόψιμο στο μέτωπό του.

COP30 Que espetáculo 🤩 pic.twitter.com/DmPK08J6x6 — Ale SBlack (@ale_sblack) November 12, 2025

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την COP30 για υποκρισία και τις δολοφονίες ακτιβιστών

Οι διαδηλωτές κατηγορούν το μοντέλο της αγροτικής βιομηχανίας ότι ευθύνεται για το 74% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη χώρα. Οι χορηγοί Bayer (με 170.000 αγωγές για ρύπανση), Syngenta (παραγωγός νευροτοξικών φυτοφαρμάκων), Nestlé και PepsiCo αποτελούν «κόκκινο πανί» για τους διαδηλωτές για ηθικούς και κλιματικούς λόγους.

Ακούστηκε ανάμεσα στα άλλα το σύνθημα «Agrizone, δεν με ξεγελάς, το πράσινο αυτού του δολαρίου δεν σώζει την Αμαζονία μας». Agrizone ονομάζεται ένα κεντρικό πάνελ για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Οι αρχικές αναφορές από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι εκπρόσωποι των αυτόχθονων φυλών (Tapajós και Tupinambás) που κρατούσαν σημαίες, ρόπαλα, τόξα και βέλη προσπάθησαν να εισβάλουν στην περιοχή της μπλε ζώνης και κατέληξαν να συγκρουστούν με τους φρουρούς ασφαλείας της εκδήλωσης.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τις δολοφονίες ακτιβιστών και αυτοχθόνων τους οποίους κυβερνήσεις και μεγάλες εταιρείες έχουν βάλει στο στόχαστρο κυρίως στη Λατινική Αμερική.