Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει στον Δήμο Νεστορίου η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες την περιοχή της Καστοριάς, με τον ποταμό Αλιάκμονα να υπερχειλίζει και να μετατρέπει τον χώρο του ιστορικού River Party σε μια απέραντη λίμνη λάσπης και ορμητικών νερών.

Από χθες το βράδυ οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις ανέβασαν επικίνδυνα τη στάθμη του ποταμού, με αποτέλεσμα σήμερα να σημειωθεί η υπερχείλιση.

Κόπηκε γέφυρα

Το χωριό του Γράμμου βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ορμή των νερών ήταν τόσο μεγάλη, που είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί μια γέφυρα που αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τους κτηνοτρόφους στην περιοχή όπου βόσκουν τα ζώα τους αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι πέντε κτηνοτρόφοι βρέθηκαν ξαφνικά αποκομμένοι, χωρίς τη δυνατότητα να μετακινήσουν τα κοπάδια τους σε ασφαλέστερο μέρος ή να τους παράσχουν τροφή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε βοοειδή από τα κοπάδια των εγκλωβισμένων κτηνοτρόφων έχουν ήδη πνιγεί στα ορμητικά νερά.

Οι τοπικές Αρχές και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον ασφαλή απεγκλωβισμό των κτηνοτρόφων

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).