Η πέμπτη εβδομάδα πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν βρήκε τις εμπλεκόμενες πλευρές να προχωρούν σε σειρά χτυπημάτων. Από τη μία ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν εγκαταστάσεις των ιρανών, ενώ οι IDF εξαπέλυσαν νέα επίθεση στο Λίβανο και τη Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα σήμερα βομβαρδίστηκε ο εμβληματικός πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ, την ώρα που συνεχίζονται από όλες τις πλευρές οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός Αμερικανού πιλότου ο οποίος αγνοείται μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους του χθες στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Το Μπουσέρ είναι ο μοναδικός εν λειτουργία σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν και έχει ήδη χτυπηθεί τέσσερις φορές από την έναρξη του πολέμου. Βρίσκεται πιο κοντά σε πρωτεύουσες άλλων χωρών, όπως το Κουβέιτ ή η Ντόχα, παρά στην Τεχεράνη, από την οποία απέχει 750 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna, ένας φύλακας σκοτώθηκε από το πλήγμα αλλά δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Το Ιράν δεν ανέφερε καμία αύξηση του επιπέδου ραδιενέργειας στην περιοχή, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τον Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις αυτές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υπενθύμισε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι γειτονικές ζώνες «δεν πρέπει ποτέ» να μπαίνουν στο στόχαστρο.

Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε να χτυπά το Ισραήλ, το οποίο δέχτηκε πυρά ξανά από τους Χούθι.

Το τελεσίγραφο του Τραμπ

Το απόγευμα του Σαββάτου ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε χρονικό περιθώριο 48 ωρών στο Ιράν για να συνάψει συμφωνία ή να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση θα «ξεσπάσει η κόλαση πάνω της».

Ουσιαστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται στο τελεσίγραφο που είχε δώσει στις 26 Μαρτίου στην Τεχεράνη. Τότε είχε δώσει διορία δέκα ημερών στο Ιράν, απειλώντας ότι θα καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν. Το τελεσίγραφο αυτό λήγει «την Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20.00 ώρα Ουάσιγκτον».

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέα χτυπήματα

Την ίδια ώρα σύμφωνα με το Bloomberg οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για σφοδρότερα χτυπήματα. Τα επόμενα βήματα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν θα απαιτήσουν τη χρήση σχεδόν του συνόλου του αποθέματος των πυραύλων κρουζ JASSM-ER, οι οποίοι θα αντληθούν από αποθέματα που προορίζονται για άλλες περιοχές.

Η εντολή για την απομάκρυνση του όπλου αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τα αποθέματα του Ειρηνικού εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει άμεση γνώση του θέματος. Οι πύραυλοι που βρίσκονται σε αμερικανικές εγκαταστάσεις αλλού, συμπεριλαμβανομένης της ηπειρωτικής Αμερικής, θα μεταφερθούν σε βάσεις του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ ή στο Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε το πρόσωπο αυτό, στο οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσει ευαίσθητα θέματα.

Μετά τις μετακινήσεις, μόνο περίπου 425 JASSM-ER από ένα προπολεμικό απόθεμα 2.300 θα παραμείνουν διαθέσιμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό θα αρκούσε περίπου για 17 βομβαρδιστικά B-1B σε μία μόνο αποστολή. Άλλα 75 περίπου είναι «ακατάλληλα για χρήση» λόγω ζημιών ή τεχνικών βλαβών.

Το JASSM-ER, ή Joint Air-to-Surface Missile-Extended Range, μπορεί να πετάξει πάνω από 600 μίλια και σχεδιάστηκε για να χτυπά στόχους από ασφαλέστερες αποστάσεις, ώστε να αποφεύγονται οι αμυντικές δυνάμεις του εχθρού. Μαζί με το JASSM μικρότερης εμβέλειας — το οποίο έχει εμβέλεια περίπου 250 μιλίων — περίπου τα δύο τρίτα των αποθεμάτων των ΗΠΑ έχουν διατεθεί για τον πόλεμο με το Ιράν, ανέφερε η πηγή.

Η προμήθεια αντιπυραυλικών συστημάτων και όπλων μακράς εμβέλειας αποτελεί θέμα συζήτησης από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την αεροπορική τους εκστρατεία στις 28 Φεβρουαρίου. Η αναπλήρωση του εξοπλισμού που έχει χρησιμοποιηθεί θα απαιτούσε παραγωγή πολλών ετών, με βάση τα σημερινά επίπεδα.

Παραμένει άγνωστο τι θα επιλέξει ο Τραμπ

Δεν είναι σαφές ποια είναι τα επόμενα σχέδια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική εκστρατεία. Καθώς στρατεύματα εδάφους, μεταξύ των οποίων πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές, μετακινούνται προς την περιοχή, έχουν πληθύνει οι εικασίες σχετικά με την κατάληψη του νησιού Χαργκ, όπου βρίσκονται οι κύριοι τερματικοί σταθμοί πετρελαίου του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ομιλία του την Τετάρτη το βράδυ ότι «τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, θα τους γυρίσουμε στην λίθινη εποχή όπου ανήκουν», χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς αυτό σημαίνει για τον πληθυσμό, τον στρατό ή την κυβέρνηση του Ιράν.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει να πετούν με B-52 πάνω από το Ιράν, υπονοώντας ότι ο εναέριος χώρος ήταν πλέον ασφαλέστερος για επιθέσεις με τη χρήση φθηνότερων και πιο άφθονων βομβών ακριβείας JDAM.

Ωστόσο, εκτός από τα δύο αμερικανικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν την Παρασκευή, το Ιράν έχει επίσης καταστρέψει περισσότερα από 12 drone επιθέσεων MQ-9 κατά τη διάρκεια του πολέμου.